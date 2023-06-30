中國最北名茶信陽毛尖：從「沒落貴族」到大眾化市場開拓破局

本文獲授權轉載自中新社。



信陽毛尖，入選新中國成立後的首次全國十大名茶評選，亦因其北緯32度的產地位置，成為中國最北的名茶。自1992年以來，信陽每年皆在春茶季的尾聲舉辦盛大的茶文化節，迄今已舉辦31屆。日前，信陽茶人舉辦谷雨茶會，列入茶文化節的系列活動之一。茶人們分享彼此在今年春天製作的好茶，並由專業評委進行審評，現場公布評審結果。

今年谷雨茶會的專業評委中，便有國家一級評茶師、國茶工匠綠茶類中國製茶大師倪保春的身影。他是信陽毛尖茶非物質文化遺產製作技藝代表性傳承人。據他介紹，信陽毛尖的製作工藝頗為考究。每年僅手工采摘春茶一季，經過攤放、篩分、殺青、揉撚、理條、初烘、攤涼、復烘、挑剔、再復烘等工藝流程，形成「細圓緊直」的經典形態。沖泡後，茶湯則呈現「嫩黃明亮」之狀，香氣高揚，回甘持久。

信陽毛尖每年僅手工采摘春茶一季。（視覺中國）

2007年，倪保春隨團赴日本靜岡參加第二屆世界綠茶大會。當年，大會共設置20個最高金獎，而「龍潭」「文新」等6個品牌的信陽毛尖茶，分獲6個最高金獎。「日本專家都對我們的綠茶豎大拇指。」他對記者表示，有位日本專家甚至用了「無與倫比」來形容。

事實上，這並非信陽毛尖首次在國際上嶄露頭角。1915年，信陽毛尖獲巴拿馬萬國博覽會金獎，而當年同獲金獎的中國品牌還有貴州茅臺。2014年，信陽毛尖茶製作技藝入選國家級非物質文化遺產名錄。

北宋文豪蘇東坡曾言，「淮南茶信陽第一」。信陽目前是河南省轄地級市，位於河南省最南部，地處鄂豫皖三省交界帶，是中國南北地理、氣候過渡帶。這裏具有適合茶樹生長的典型自然條件。一是多山地丘陵，森林密布，植被豐富；二是雨量充沛，空氣濕潤，晝夜溫差較大；三是土壤肥力高，富含礦物質。因此，信陽毛尖內含有效物質豐富，在中國綠茶品類中獨樹一幟。

有人用「沒落的貴族」比喻信陽毛尖的境況。（視覺中國）

然而，如此歷史悠久、自然條件優越的名茶，近年亦面臨一定的發展困境。幾年前，當地茶人甚至用「沒落的貴族」比喻信陽毛尖的境況。其中的關鍵原因在於，對茶葉的大眾化市場開拓不足。過往二三十年，「小渾淡」(芽小、湯渾、味淡)一度成為信陽毛尖的主流，受到市場的追捧，價格亦持續走高。但是，單芽產量極為有限，無法滿足廣大茶葉消費者的需求。

因此，今年信陽茶界大力倡導回歸「一芽一葉」「一芽兩葉」的生產，不再過度追求芽頭消費。其實，「一芽一葉」「一芽兩葉」本就是信陽毛尖的經典傳統形態，符合信陽毛尖最原始的味道，香氣足、生津快、耐沖泡，且便於茶農進行采摘，產量更高，對普通消費者而言更是性價比首選。

除了回歸傳統，信陽茶界的有識之士亦深知，信陽毛尖必須走現代化的創新之路。2007年，倪保春當時所在的茶企，從日本采購了逾2000萬元人民幣的蒸青生產線，走在信陽乃至全中國同行的前列。在倪保春看來，傳統手工茶和現代機製茶各有千秋。機製能大幅提高茶葉產量，達到標準化、清潔化，在殺青等環節實現更穩定的品控，與傳統手工茶有不同的風味。「傳統手工茶很難量產，價格高昂。只有做普通百姓喝得起的高性價比茶葉，才能帶動整體茶產業的可持續發展。」

茶葉的現代化、標準化生產，亦有利於茶企擴大生產。（網絡圖片）

如今，倪保春的茶廠已實現現代機器化的標準操作，但其工藝流程仍遵循傳統製茶的步驟，比如傳統製茶的「初烘、復烘、再復烘」三步驟，雖是在現代工廠車間完成，卻一步不能少。未來，倪保春在謀劃如何在茶山實現機采。「現在茶山的采茶工，都是『60後』居多，年輕人少見，因為太辛苦。如果老一代人采不動了，茶葉如何生產，必須提前思考。」

其實，茶葉的現代化、標準化生產，亦有利於茶企擴大生產，走出口外銷之路。記者從信陽一家新興知名茶企了解到，該企業通過研發達到歐盟標準的夏秋茶，並與第三方貿易公司合作，已在2022年實現600余噸的出口貿易額，產品暢銷中東、非洲、東南亞等多個國家和地區。企業負責人對記者表示，信陽的茶葉原料品質優良，未來如果擴大生產投資，並進一步在生產規範化、標準化方面努力，相信出口市場潛力不小。