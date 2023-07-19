南方報業《港故事》登香港書展　一年一人獨家講述香港回歸大事件

第33屆香港書展於7月19日至25日在香港會展中心舉行。由南方報業傳媒集團記者採寫並結集編著的《港故事——香港回歸祖國25年25人訪談錄》也將在這場年度書香盛會中與讀者「見面」。該書早前由三聯書店（香港）有限公司出版發行，以獨家視覺呈現了香港回歸祖國以來積極奮進的歷史，以及開新篇創新局續寫美好故事的信心決心。



從1997年至2022年，中英兩國政府香港政權交接、戰勝亞洲金融風暴、CEPA協議簽訂、完善選舉制度、擊退新冠疫情……南方報業傳媒集團在香港回歸祖國的時間軸上每一年只選取一人，都是當年具代表性大事件的親歷者，通過這些親歷者的「港故事」，向世界展示香港的風采。

《港故事》受訪者、1998年時任中銀國際證券總經理馮志堅。（南方網）

「港故事」是一個個「港人治港」、歷經風雨見彩虹的香港故事。當中的主角既有梁振英、林鄭月娥、李家超、陳國基、梁愛詩、鄧炳強、葉劉淑儀等政界人士，也有霍震霆、戴德豐、李小加、高永文、劉蜀永、陳嘉上等在香港有廣泛影響力的學界、商界、體育界、演藝界人士。其中，3任香港特首探討香港回歸25年，依託祖國應對各種風險挑戰、保持繁榮穩定的成功路徑。梁振英回憶2007年當選特首後，不想做「太平官」的履職決心和離職後的遺憾；林鄭月娥卸任以來唯一接受的專訪，回應香港修例風波焦點事件和她經歷的不尋常治港之路；李家超闡釋自己的施政計劃，首次提出了香港「‘由治及興’的‘及’不僅是‘到’，更關鍵的是要‘及早興’」。

「港故事」也是一篇篇「獅子山下」每個人與香港、與祖國共成長的香江憶述。當亞洲金融危機來襲，當「非典」「新冠」疫情肆虐，當國際金融海嘯衝擊，當奧運會上中華人民共和國國旗和特區區旗飄揚，當香港迪士尼「最長情」的員工收到「四川來信」，當香港電影的霓裳、香港零食的滋味成為內地的流行風物……扣人心弦的講述串起了香港人的擔當與溫情，同時展現回歸以來內地與香港風雨同舟、齊心協力的動人故事。

該書除了文字和圖片外，還配有25個視頻作品與逐篇文章對應，原汁原味地再現歷史一刻，讀者一掃二維碼便可觀看。

據悉，該書所集納的系列報道在2022年推出後，除在南方日報、南方網、南方+等南方報業傳媒集團旗下媒體刊發外，重點在GDToday「今日香港地」臉書賬號等平台和香港有線電視多個頻道播出，更獲得多家國內媒體和BBC、新加坡聯合早報等近100家國外媒體廣泛轉載。部分講述者還受邀走進香港校園，讓青年學生親耳聆聽親歷大事。系列報道總點擊量超過3500萬，在香港有線電視各平台收視超過260萬人次，深獲好評。

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https://news.southcn.com/m/node_fff78112a5

本文獲《南方網》授權轉載

