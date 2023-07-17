新書｜分享近100間香港食店　探討留下來的香港人如何好好生活

正所謂民以食為天，飲食是為了飽肚、享受、還是精神的食糧？去了解一個地方的文化與歷史，最好是從飲食文化入手，香港未必比得上世界各地的歷史名城，但被稱為美食天堂，其實暗藏玄機。



餐桌不只盛載食物，更盛載著一個個故事，人來人往，聚合離散，其實也離不開飲食。適逢香港書展即將到來，各書迷或者已經靜候各種新書發布，今回先為大家帶來跨媒體創作人何故為了香港而創作的「飲食文學」，《回憶中的香港味道》系列的第二回。



《回憶中的香港味道2》

「如果說《回憶中的香港味道》是記錄了移民潮下香港人的眾生相，《回憶中的香港味道2》就是嘗試探討留下來的人如何好好生活。」今年隨著香港書展推出卷二，當中的8個故事，都是以香港人真實生活為基礎的故事，是屬於你和我的故事。

《回憶中的香港味道2》作者、跨媒體創作人何故（圖片來源：何故提供）

跨媒體創作人何故除了是作家，也是美食家，愛看電影，也愛打邊爐，他卻常笑說自己是「內向、憂鬱而文靜的作家」，至今已出版超過20本小說，涉及愛情、恐怖、推理、奇幻等題材，但他個人最愛的是「飲食文學」。在《打邊爐》小說系列面世前，他創作由廣播劇改編小說的《末世驚魂錄》之際，就討論了茶聖陸羽的「茶有九難」，創作《闇三國志》時更以大篇幅談及了「官渡泥鰍」和「曹操雞」等跟曹操有關的名菜：「其實我一直都是透過不同的人和事，書寫關於飲食的故事。」

作者最愛的是「飲食文學」，曾創作《打邊爐》小說系列（圖片來源：Unplash）

何故愛吃，也懂吃，受惠於他有位廚藝了得的母親「何老太」，加上他多年來「以食會友」，定期在不同食店舉行聚會，不斷累積飲食的知識和智慧。除了最愛的打邊爐，還有傳統中菜和「豉油西餐」，甚至有重慶大廈裡的印度菜和非州菜，他不只光顧米芝蓮名店和歷史悠久的老店，亦喜歡如灣仔雄記美食這些特色小店，《回憶中的香港味道2》可算是何故近年的香港美食記錄，也是他的飲食心得。

中環陸羽茶室的懷舊菜夜宴（圖片來源：何故提供）

《回憶中的香港味道2》的部分劇情，何故以他和朋友的「飯聚」為基礎，包括在中環陸羽茶室的懷舊菜夜宴、彩虹邨金碧酒家的龍躉宴、旺角富記粥品光榮結業前的「最後晚餐」等。他去年為讀者介紹了100款香港美食，今年的新作透過「城市記錄員」、「打邊爐教授」等角色，分享了近百間不同類型的香港食店，與大家一起延續尋味之旅，重點是「留下來的人如何好好生活」。

先後在金碧酒家舉行三場以「回憶中的香港味道」為名的「餐飲劇場」（圖片來源：何故提供）

「《回憶中的香港味道2》不只是一本小說，更是將會開發出不同新項目的一系列藍圖。」飲食，從來不只是味蕾上的事。何故早前將戲劇、飲食、互動三大元素結合，為大家帶來視覺、聽覺、甚至味覺的衝擊，已先後在金碧酒家舉行三場以「回憶中的香港味道」為名的「餐飲劇場」，《餐桌上的戰爭》是收錄於《回憶中的香港味道2》的其中一個寫實故事，將會在其他不同食店演出。與此同時，在另一短篇【正呀喂！香港味道好㜺鬼！】裡設計了幾款以「香港味道」為主題的遊戲，正積極尋找合作伙伴。

先後在金碧酒家舉行三場以「回憶中的香港味道」為名的「餐飲劇場」（圖片來源：何故提供）

此外，早前上環一家酒吧餐廳「Sow by Loft 7」特別為新書推出，配合小說劇情推出了名為「回憶中的香港味道」的特飲，憑新書前去可以免費享用，新書除了徇眾要求的「何老太食譜」，還藉著跟不同食店合作為大家帶來飲食福利，別具心思。

「Sow by Loft 7」特別因為新書推出，配合小說劇情推出了名為「回憶中的香港味道」的特飲（圖片來源：何故提供）

【作者簡介】

何故，畢業於香港大學土木及結構工程系；現職跨媒體創作人，集作家、編劇、影評人、大學講師、遊戲設計師、電視台及電台節目主持於一身，也是著名美食家，專門研究打邊爐。大學時代開始寫作，已推出超過20本小說，包括：《孔子無雙》、《闇三國志》、《打邊爐》系列、《末世驚魂錄》系列、《愛。因思坦症候群》系列等，《回憶中的香港味道》系列是最新香港「飲食文學」作品。



《回憶中的香港味道2》簽名會

日期：2023年7月21日（五）



時間：晚上8:00至9:00



地點：1C-E02「一代匯集」展位



《回憶中的香港味道2》

作者：何故



繪者：陳明



出版社：一品文創



出版日期：2023年7月



價錢：$108

