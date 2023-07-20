全國唯一　東莞何以成為「中國潮玩之都」？

第十三屆中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會（以下簡稱「中國國際動漫博覽會」）將於7月20日至23日在位於東莞厚街的廣東現代國際展覽中心舉行。

記者從日前組委會召開的新聞發布會上獲悉，經前期調研、專家評審等程序，東莞將獲中國玩具和嬰童用品協會授予「中國潮玩之都」稱號，成為目前全國唯一獲該稱號的城市，並擬在中國國際動漫博覽會啟動儀式上獲授牌。

東莞何以成為「中國潮玩之都」？日前，羊城晚報全媒體記者走訪東莞潮玩企業，深入調研東莞潮玩產業發展現狀和趨勢，梳理東莞的底氣所在。



東莞市玩樂童話嬰兒用品有限公司辦公區也很「潮」。（羊城晚報）

產業配套完善 智造技術領先

常住人口平均年齡33.4歲，東莞是全國最年輕的城市之一。近年來，依托動漫、玩具、服裝等時尚產業基礎，東莞潮玩產業快速發展，潮流氣質與青春活力日益彰顯。

東莞的玩具製造產業起步於改革開放初期，玩具產量最高時佔全球產量的30%，成為早期東莞八大支柱產業之一。目前，東莞擁有超4000家玩具生產企業、近1500家上下游配套企業，是全國最大的玩具出口基地。在東莞，包括潮玩在內的玩具製造具備強大的上下游產業鏈配套和供應鏈網絡，涉及造型設計、原料供應、模具加工、零件製造、裝配成型、包裝裝潢等玩具設計研發生產製造全產業鏈。

「東莞是我們的福地。放眼全球，沒有一個地方能像東莞這樣有這麼好的潮玩製造基礎。」東莞東秀文化傳播有限公司副總經理任綠柳說，該公司創立於2018年，同年創立品牌「摩動核」，是一家集動漫IP開發、動漫模型研發設計、生產製造、銷售為一體的全產業鏈中國風動漫機甲文化企業。

任綠柳說，摩動核的產品是高精度模型，有很多豐富的漸變色，要達到這樣的呈現效果，需要用十幾套夾俱全手工噴塗完成，只有東莞的產業技術工人才能承接如此難度的製造。任綠柳認為，東莞完善的產業配套以及擁有大量專業技術過硬的產業工人，才讓摩動核推出的每一款產品都能完美呈現。

對此，東莞市晴光玩具有限公司董事長蔡驥感同身受。該公司成立於2015年，目前已註冊一百多個類別的商標品牌，目前在毛絨潮流玩具領城居全國頭部地位。 「巴風特小羊是我們公司的主打產品，這些毛絨玩具臉上的腮紅看起來非常均勻，但都是工人手工噴上去的。」蔡驥說，優秀的產業工人都集中在東莞，他們具備這方面的優勢。另外，東莞的產業鏈非常健全，無論是做毛絨玩具，還是PVC注塑玩具，或是搪膠類工藝，在東莞都能快速完成。 「在我心裏，『中國潮玩之都』非東莞莫屬。」蔡驥說。

「摩動核」精美的機甲模型。（羊城晚報）

產業集群效應 規模增長迅速

從「一墩難求」的北京冬奧會吉祥物冰墩墩到卡塔爾世界杯吉祥物「拉伊卜」，這些「東莞製造」均驗證了「世界玩具看中國，中國玩具看東莞」並非浪得虛名。數據顯示，目前，東莞全市共有57家規上潮玩企業。同時，在東莞市內主要城市街區、石排潮玩企業總部基地等地，通過佈局潮玩大型藝術裝置、潮流化改造潮玩企業總部、發布潮玩公益短片等方式，一批彰顯城市潮流文化品牌、符號、特質的城市公共空間和文化消費街區正在東莞形成。

明顯的產業集群效應帶動了產業規模的迅速增長。據統計，目前，全球動漫衍生品有1/4在東莞生產，中國近85%的潮玩產自東莞。

開達集團是全球玩具和模型製造領軍企業，也是國內火車模型生產製造的「鼻祖」。 1981年，該集團開始在東莞設廠。通過研發、製造、銷售火車模型，該公司闖出了一條自己的路。開達集團旗下東莞市峰達電子有限公司工程部經理趙寧說，公司生產的火車模型，近年來的年均出貨量在幾百萬台以上，年銷售額近3億元。 「得益於良好的市場反饋，今年公司已迭代生產了40多款新火車模型，其中90%的產品通過外貿渠道銷售，下一步將深入挖掘國內市場，不斷解鎖更多潮流新玩法。」趙寧說。

成立於2010年的東莞市順林模型禮品股份有限公司是國內最大的高端汽車模型設計與製造企業之一，2016年新三板掛牌上市，為國內首個進入資本市場的高端模型企業。

「目前，我們的汽車模型在全世界已有127個銷售代理商，其中國內28家。」順林模型禮品股份有限公司董事長劉學深說，今年上半年相比往年，公司銷售量增長了10%左右。「綜合手頭上已有的汽車模型訂單，今年我們的銷售額增長預計會超50%。」

劉學深說，目前，東莞的潮玩產業只是「小荷才露尖尖角」。未來會有更多優秀的東莞潮玩企業浮出水面，成為這個細分領域的“專精特”，進一步豐富東莞的潮玩產業生態。

IP孵化能力提升 產業進入2.0時代

東莞憑藉自身優良的「製造基因」和完善的全產業鏈配套服務，在全國乃至全球範圍獲得了潮玩設計、製造水平、成本競爭力等各項指標的高度認可，更吸引了全國各地的潮玩企業和設計師前來尋找落地方案，將設計轉化成產品。本土玩具企業也緊緊抓住年輕人的年齡特點、關注重點和興趣焦點，自主研發設計原創IP，尋求產業升級突破口，推動東莞變身潮玩之都。

記者採訪了解到，目前，東莞的潮玩企業主要按照原創IP、授權IP生產設計以及代加工等類型分類。在代加工方面，HelloKitty、哆啦A夢、史努比等幾乎所有知名動漫衍生品都在東莞設有生產線。在授權IP方面，東莞皓奇樂文化產業有限公司與國內外數個知名IP有深度合作，包括華納系列的《貓和老鼠》《蝙蝠俠》《正義聯盟》《哈利·波特》等。東莞康達玩具禮品有限公司合作客戶包括MacDonald、MGA、KIDS ii、TCC等全球著名企業，是麥當勞毛絨玩具全球4家供應商之一。

而在深耕原創IP方面，成立於2010年的東莞市玩樂童話嬰兒用品有限公司是其中的典型代表。該企業是一家從事中國傳統文化系列和國潮系列IP品牌授權、動漫製作、動畫發行的全產業鏈綜合型企業，以古籍《山海經》為藍本，借助文化的力量創新融合現代潮流，致力打造國潮山海經IP，重塑中華傳統文化IP形象，推動企業高質量發展。

該公司IP品宣負責人石慧介紹，近年來，公司聚焦新文化新潮流，不斷強化產業鏈、供應鏈協同，發展跨界融合新業態，培育壯大「潮玩+文化旅遊」「潮玩+IP及衍生品」等文化產業，讓一脈相傳的中華傳統文化多層次、多維度煥發光彩。她認為，東莞的潮玩產業已整體進入發展2.0階段。

據介紹，基於東莞潮玩產業的獨特優勢及紮實基礎，在「中國潮玩之都」品牌加持下，東莞將全力實施潮玩產業領航計劃，通過建設「中國潮玩之都·潮玩中心」項目，不斷提升中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會影響力，並出台相關扶持措施，推動「潮玩+」融合發展，持續擦亮「潮流東莞」城市文化名片。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

