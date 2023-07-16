放棄美國高薪　中國美女科學家胡海嵐破解抑鬱症密碼

全球抑鬱症患者有3.5億之多，從腦科學角度了解這疾病的形成機制、尋找治療方向，是科學家們的當務之急。



在中國，一位美女科學家正走在研究的前沿，她就是獲聯合國「世界傑出女科學家成就獎」的胡海嵐。



大腦電脈衝實驗讓胡海嵐着迷

2022年6月，胡海嵐（中）在位於法國巴黎的聯合國教科文總部獲頒「世界傑出女科學家獎」。她是第9位獲得此獎的華人女性科學家，香港科技大學校長葉玉如就曾在2004年獲此獎項。

胡海嵐（中）在位於法國巴黎的聯合國教科文總部獲頒「世界傑出女科學家獎」。（網上圖片）

胡海嵐1973年出生於浙江，她自小有做作家和科學家的夢，因為覺得這兩個都是光榮的職業。

後來胡海嵐走上科學道路也是順理成章的，因為她數學和科學能力，很快便在同齡人中脫穎而出，是妥妥的學霸。

中學畢業後胡海嵐被保送到北京大學，成為生物系學生。在此期間，她被一本名為《神經生物學──從神經元到腦》的學術著作所吸引，也為課堂上的實驗着迷。

「看到大腦發出的電脈衝可以被記錄，脈衝的功能可以被探知，那一刻是我科學生涯的啟蒙時刻。」自此，她選擇腦科學作為未來主攻方向。

情緒疾病影響大 胡海嵐挑戰新領域

根據世界衛生組織顯示，全球抑鬱症患者有3.5億人，胡海嵐的研究給他們帶來希望。（Getty／當代中國授權）

北大畢業後胡海嵐負笈美國，取得博士學位，並留在當地做博士後研究。這時她決定挑戰腦科學的新領域──情緒。

「對科學家來說，如果一個領域是相對沒有被開墾過的，同時問題又有趣和重要，這兩點就是吸引科學家研究的因素。」

「另外一點就是要有潛在的社會意義，因為與情緒相關的疾病，包括抑鬱症，在社會上影響了很大比例的人群，這也是吸引我研究的重要原因。」胡海嵐說。

抑鬱症目前是為嚴重影響人類生活的精神疾病之一，但科學家對它所知確實是不多。

胡海嵐研究助開發新一代抗抑鬱藥

2008年，也就是北京舉辦奧運的那一年，已是權威女科學家的胡海嵐決定放棄在美國的高薪厚職，回到祖國。

她先加入中國科學院工作，再重返家鄉杭州，在浙江大學創辦實驗室繼續做研究，並兼任博士生導師；豐富的學識、親切的笑容，令胡海嵐很快成為了浙江大學最受歡迎老師之一。

胡海嵐（右二）有極強的知識儲備，還有漂亮面孔，她被學生們親切地稱為浙江大學「最美麗教授」。（網上圖片）

當然，胡海嵐成就更在於科研成就。2017年，她的年輕團隊獲得重要突破，找到了抑鬱症在大腦中的發病機理。

團隊經過反覆研究，還發現氯胺酮對大腦韁核區域有快速抑制作用，該區是抑鬱症患者病發期間大腦高度活躍區域。

胡海嵐工作的浙江大學已有逾百年歷史，目前是中國排名頭五位的高校，學生人數超過6萬人。（網上圖片）

胡海嵐獲頒聯合國「女性諾貝爾獎」

此後一年，胡海嵐團隊在學術期刊《自然》發表的兩篇論文，大獲好評。

2022年，胡海嵐因在腦科學，特別是抑鬱症方面的重大發現，而獲得第24屆世界傑出女科學家獎。該獎由聯合國教科文組織和法國化妝品公司歐萊雅共同建立，被形容為「女性諾貝爾獎」。

胡海嵐目前擔任浙江大學求是高等研究院教授、浙江大學神經科學中心執行主任等職。圖為2022年胡海嵐在法國科學院作專題報告。（網上圖片）

胡海嵐是獎項最年輕的獲獎人之一，聯合國教科文組織說，她的工作促進了新一代抗抑鬱藥物的研發。

胡海嵐正繼續努力破解抑鬱症密碼，她希望通過自己的研究，推進人類對於抑鬱症的認知，為3.5億抑鬱症患者帶來希望。

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