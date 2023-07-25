時尚灣區｜佛山民俗盛事塔坡廟會開鑼　感受千年古鎮非凡魅力

洗過塔坡水，順風又順水！ 7月23日下午，2023年「尋初佛山·心潮澎湃」——癸卯年六月六塔坡廟會文化藝術週在禪城區祖廟街道啟動。

今年的塔坡廟會從7月23日持續到7月30日，除了洗塔坡水等傳統儀式，還新增了國潮文創、武術快閃、粵劇展演、古風奏樂、魚燈巡遊、祈福樹許願、打卡藝術裝置等系列活動，現場還打造了廣佛地區首個嶺南風物集，重現古時塔坡墟盛景，一連8天讓市民和海內外遊客沉浸式領略嶺南文脈風情。



洗過塔坡水順風又順水

隨着一聲響亮的「取水嘍！」塔坡原住居民用傳統竹篙從塔坡井裏打起水，倒入古時傳水專用的銅磬。街巷裏，井水在人們手中持續傳遞，代表着「塔坡水長流不息，潤澤萬物」的美好寓意……這是今年塔坡廟會啟動儀式上的一幕。

俗話說，「未有佛山，先有塔坡」。塔坡是佛山古鎮的發源地，也是佛山的得名之地。據史料記載，東晉年間，有西域僧人在塔坡崗（今塔坡街）結茅講經。到了唐代貞觀二年（628年），附近居民在這個小山崗上掘得銅佛三尊，於是重建塔坡寺供奉銅佛，並開鑿塔坡井。這個地方於是改名為「佛山」，塔坡也成了佛山人心中的「佛山初地」。

在古時候，每逢六月初六，在塔坡一帶做生意的商人，都會集錢籌資，廣邀本地戲班合眾參演，附近幾條街都裝飾成花街，慶賀活動最長的延續整個月，是佛山最具傳統的民俗節慶活動之一。

如今的塔坡廟會，不僅是佛山最精彩的民俗文化活動之一，更是佛山人尋根懷古的重要日子，不少海內外遊客也慕名來體驗。在塔坡古井前，大家紛紛用古井水沐手，寄託着「洗過塔坡水，順風又順水」的美好願景。

嶺南風物集重現塔坡墟盛景

此次塔坡廟會以「初地遊覽+新興遊玩」的打卡方式將塔坡井、粵劇博物館、鴻勝館等多個嶺南文化地標集結起來，吸引大批市民遊客走進佛山初地，親臨其境體驗塔坡魅力。

廟會上設置廣佛首個嶺南風物集，匯聚非遺、花植、手作、文創、嶺南特色作物、民俗、非遺項目等，演繹昔日塔坡墟的繁華盛景。

現場，佛山剪紙非遺傳人鄧燕平用「順」字、塔坡古蹟、粵劇臉譜等元素創作塔坡廟會剪紙，並用剪紙還原沐手祈福等標誌性的塔坡廟會活動場景，展示出精妙絕倫的剪紙技藝。此外，在現場還可以參與體驗廣繡、獅頭扎作等多個非遺項目。

除了豐富的非遺體驗，本次塔坡廟會還推出了一系列文創產品。薪水滿滿/袋袋平安帆布袋、飲勝隨行杯、塔坡順風順水扇、順風順水甘露……多款以塔坡初地文化為設計理念的文創產品受到熱捧。

廟會期間，獅王爭霸、國風表演、粵劇、蔡李佛拳、太極、相聲、街舞、折子戲、古風樂隊演奏等融合非遺、國潮、當代藝術元素的展演將輪番上演。一連8天精彩不斷，亮點多多。

打造文商旅高質量發展「佛山古鎮」樣板

值得注意的是，本屆塔坡廟會首次創新引入市場化運作，對商業模式和消費場景進行升級，積極探索新時代非遺價值變現的新路徑，培育新型文化業態和文化消費模式。具體來講，改變以往單純由政府購買第三方服務的民俗活動運作模式，這次充分調動商圈、企業等資源，通過攤位出租、聯動宣傳、商業置換、研學遊、推出聯名款產品等，推動多方參與運作，實現文化為城市發展賦能。

據介紹，祖廟街道從2016年恢復塔坡廟會至今，一直秉承弘揚傳統、開拓創新的文化自覺，不斷強化民俗盛會的儀式感，持續探索廟會經濟產業鏈，積極拓展民俗活動的內涵與時代價值，塔坡廟會也成了祖廟街道繼「中國曲藝之鄉」「中國南獅運動之鄉」後的又一張文化名片。

接下來，祖廟街道將依托粵劇華光誕、佛山秋色、古鎮燈會、行通濟、北帝誕等民俗活動，深度挖掘祖廟在地文化，推動文產融合、文城融合，進一步打造強勁的文創IP，形成以文化為經濟內驅的新模式與新形態，爭創文商旅高質量發展「佛山古鎮」樣板。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

