搶人才｜深圳媽媽喜獲香港超預期銀行工Offer：單程通勤僅75分鐘

「麥小小萌」是香港疫情後「搶人才」計劃的第一批受益者。



2022年年底，香港高端人才通行證計劃（以下簡稱高才通計劃）開始接受申請。2023年1月5日凌晨3點，「麥小小萌」在線上提交了高才通申請。兩天後，她獲得香港入境處批准。3月中旬，「麥小小萌」拿到香港身份證，開始在香港本地的求職軟件上投遞簡歷，5月中旬，她拿到了超預期的offer。

跳槽之前，「麥小小萌」在深圳一家銀行工作多年，待遇、福利都不錯，但職業發展已接近天花板。她的年齡超過35歲，無論是35這個數字，還是婚育女性的身份，都意味着她在內地職場的困境，況且經濟大環境不樂觀，再跳槽，她感覺在深圳很難找到一份更好的工作。

去香港，是她尋求職業突破的一條出路。除此之外，她還想為孩子的教育留一條後路，「在深圳卷不動了， 還有機會去香港讀書」。

仍住深圳每日通勤75分鐘 盼孩子香港讀書再升讀海外名校（點圖放大閱讀有關內容節錄）：

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香港的吸引力

過去三年，香港勞動人口減少19萬，為招攬人才，香港政府在2022年下半年推出了一系列「搶人才」計劃——例如取消了優才計劃的配額限制（2022年面向內地的配額為4000人），推出了高才通計劃等。截至今年5月底，香港入境處共收到8.4萬宗簽證申請，4.9萬宗獲批，其中高才通接獲超過3.2萬宗申請，批出超過2.1萬宗申請。

「搶人才」計劃在內地反響熱烈，截止5月底，高才通獲批申請中，95%的申請人來自內地。「麥小小萌」的心態與訴求，在內地申請者中頗具代表性——或者為了孩子教育，或者因內地就業形勢、職業環境等原因，尋求新的工作機遇。又或者，兩者兼而有之。

作為新的人才政策，高才通申請人的年齡段集中在中青年。前5個月獲批的2.1萬人中，40歲以下的申請人佔比接近8成，30歲以下佔比超過4成。獲批申請中，畢業於百強大學並有工作經歷的人羣佔比56%。從數據上來看，第一季度優才計劃的申請人數也迎來井噴，接近1.8萬人，超過了2022年整年的申請人數。

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不過，與高才通相比，優才計劃審批流程長，大約需要9到12個月，提交的材料也要複雜得多。小紅書等社交平台上，有不少用户像「麥小小萌」一樣，主動分享了今年申請高才計劃或優才計劃的經歷，其中不少人提到「優才計劃申請被拒」。

「麥小小萌」入職的新公司，是香港的一家銀行，工作內容與她過去的職業經歷緊密相關。同時，她也為迅速適應新環境而慶幸，新公司在語言要求上比較寬容，同事互相交流工作時，可以選擇自己最擅長的語言，「比如一方講粵語，另一方講普通話或英語都可以，只要保證工作能順利溝通下去，語言並不是太大的問題」。

在香港工作一個多月，新工作在「麥小小萌」眼中最直接的優勢，一是薪水提升，且個人所得税税率更低，拿到手的錢更多了，另一點，就是未來孩子在教育上能受益。

赴港求職：職場危機的新出路

「麥小小萌」在小紅書上分享了這段經歷之後，收到了不少相關的諮詢。在她印象中，年輕人打算去香港求職，更多是渴望提高薪水，增加海外工作經驗，中年人的目的，則傾斜在孩子的未來教育上。

小圓一直在香港、深圳兩地生活，她在幾年前就開始從事「優才計劃」申請的中介諮詢服務，同時也做香港保險銷售。今年年初以來，向她諮詢「高才」、「優才」申請的人越來越多，這其中，既有相熟的朋友，也有內地保險客户，以及熟人推薦的諮詢者。

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小圓接待的諮詢者當中，未婚或已婚未育人士佔了大約3成。這些人顧慮較少，做決定更加乾脆，大多就職於互聯網大廠或者金融公司，年齡接近35歲。女性一般會提到危機感，她們想到香港換個職場環境。男性則集中在深圳的互聯網大廠，「工作強度、壓力太大，隨時有裁員的風險，所以比較焦慮，想去香港看看機會」。

小圓在香港的互聯網公司工作過一年時間， 在她印象裏，香港的互聯網行業，比內地要滯後許多，正因為行業還處於發展期，香港的互聯網公司對內地人才的渴求度更大，「互聯網從業者在香港的收入算中等，不比內地少，工作強度也適中，6、7點下班很正常」。

小圓接待過兩個建築設計行業的申請者，他們在內地加班強度極高，收入平平，想去香港建築業發展。還有從事廣告、新媒體等職業的申請者，打算去香港開家廣告服務公司，「香港人很少用大眾點評，小紅書等平台，他們想幫香港商户，在這些平台上做大V引流推廣，吸引內地客人」。一些符合高才通申請資格的內地名校畢業，也跟小圓諮詢過赴港求職的機會， 他們大都有兩三年工作經驗，有人覺得現下的工作一眼望得到頭，有人不滿於工資過低，有人抱怨工作壓力太大，還有人擔憂內地就業形勢，希望到香港碰碰運氣。

李明喻跟小圓一樣，也從事香港簽證申請的諮詢工作，也有數年的香港職場經歷。以李明喻對香港社會的了解，「金融、會計類從業者，精通全球法律體系的法律從業者，以及航運相關從業者」，是香港目前渴求的人才方向。

計劃去香港求職之前，「麥小小萌」諮詢了不少擁有香港工作經歷的朋友，從她的個人經歷，以及朋友們分享的情形來看，今年香港的就業環境也不算好，「找到好工作是有難度的，並非每個人都能找到超越內地的工作」。「香港職場沒有年齡和性別歧視，但對求職者來説，能否遇到一個不錯的職場環境，比較nice的上司、同事，也需要運氣。順利入職後，能不能跟新公司融合也是個問題，如果是中資公司，適應起來會容易一些，如果是港資或外資公司，能否融入職場圈子，都是很大的挑戰。」

中年申請者：「為孩子多鋪一條路」

作為中介，小圓、李明喻接待的諮詢人羣具有一定特點——廣深居民只佔一部分，其餘為內陸一線城市和省會城市的人羣，不少人已經結婚生子。尤其是內陸城市的諮詢者，相較在廣深生活的上班族，與香港的交集較少，無論是人脈圈子，還是職場、生活環境，在信息的獲取上存在劣勢。而且有家庭的申請者，更在意孩子未來在香港受教育的機會，這就更依賴中介機構的幫助。

拖家帶口，遷居不易的中年人，更關心香港簽證給下一代帶來的教育機會——「拿到香港簽證，7年後再獲得香港永居身份，這樣的話，子女將來能以香港學生的身份，參加內地的華僑港澳台聯招，這是保底的期待。要是孩子在香港受到更好的教育，將來能申請到海外名校，那就更好了」，小圓和李明喻接待的諮詢者如此，在小紅書上與「麥小小萌」交流的薯友亦是如此。

華僑港澳台聯招，是內地高校面向海外華僑、港澳台學生的招生考試，相較國內高考，華僑港澳台聯招在考題難度、錄取分數上均有大幅度降低。以暨南大學為例，2022年該校在廣東省的高考錄取線高於600分，在華僑港澳台聯招中的錄取線為350分。

近期某媒體報道中也提到，高才通計劃吸引許多內地中產家庭遷居香港，香港各類補習班異常火爆，教育氛圍更加內卷。小圓接待過不少諮詢者，申請香港簽證的心態其實是「隨大流」，「看到別的家長在申請，那我也要申請」。「我個人覺得還是不要盲目跟風，況且華僑港澳台聯招的競爭一年比一年更激烈了，現在香港學生要考清華、北大，難度也不亞於國內高考」。

很多中年諮詢者，在跟小圓或李明喻交流之後，主動放棄了香港簽證的申請。這些申請者的首要目標，是孩子的教育機會。對這些家庭來説，拿到簽證只是第一步，其後要付出的，是職業發展上的機會成本，巨大的時間精力成本，以及不菲的金錢投入。「你得在香港連續工作7年，7年間再經歷兩次續簽。才有資格申請永居，拿到永居資格後，你註銷內地身份證，拿到回鄉證，小孩才能以香港學生的身份參加聯招。」

「香港的生活成本，居住成本，以及孩子的教育成本，對普通中產家庭來説，不一定能負擔得起」，小圓接待的諮詢者中，「將來的工資能不能買得起香港的房子」是諮詢者規劃未來生活時，普遍憂慮的一點。

「麥小小萌」這一個多月來，每天奔波於深港兩地，她的單程通勤時間在75分鐘左右。「雖然看起來通勤時間較長，但早上的出門時間，只比在深圳上班時早半小時，晚上不加班的話，基本上7點半能回到家」。她在小紅書分享了她的深港通勤時間線後，有些深圳上班族回覆説，7點半這個時間點，比他們晚上到家的點兒還要早。

從內地切換到香港職場， 「麥小小萌」經歷的跨越和變動，比內陸城市的中年職場人要小的多，「你想想，如果北京、杭州的家庭，舉家遷到香港工作生活，這要付出多大的成本」，李明喻説。

截至4月底，高才通獲批的申請人中，約5000人來港激活簽證。小圓、李明喻接待的客户中，不少人也正處於觀望狀態，「趁着政策窗口期，先拿到一張簽證再説。至於要不要來香港工作，很多人還沒想清楚，尤其是有家庭的人，非常糾結」。

根據小圓的經驗，如果申請者拿到工作簽證之後，單純找一家香港公司掛靠，沒有實質的工作內容，想獲得永居資格，未來花費巨大也存在風險，「掛靠公司的話，搞定一次續簽的費用7、8萬，兩次就是十五六萬，你要成功續簽，每個簽證期要滿足180天的在港時間，還要滿足一定額度的個人納税，要有繳納香港強積金（類似於內地社保）的記錄，這些要付出的成本非常高」。「即便你有這個條件，兩次續簽都完成了，最後的永居申請也是一道難關，入境處會評估你對香港的實際貢獻，你有沒有長居香港的意願等。」

在李明喻的客户中，也有不少中產家庭的全職媽媽，打算讀一個香港本地高校的一年制碩士研究生學位，來爭取留港的機會。李明喻接待的諮詢者中，大約5成左右的人，期望拿到簽證以後，去香港購買房產，「香港也有總價三四百萬的房子，他們手裏有閒錢，也想力所能及地做點投資 。」

同樣作為家長，李明喻能理解這些諮詢者的苦心與焦慮，「買香港教育類保險，申請香港簽證，考慮去香港買房，實質上都是為了給下一代鋪路，讓孩子將來能多一個選擇。」

備註：文中人物李明喻為化名。

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