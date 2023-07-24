露天塗鴉、主題展覽、市集　羅湖深港文化月潮流藝術節完滿結束

露天塗鴉、主題展覽、潮品集市、影片放映……7月21日-23日，首屆「羅湖深港文化月」潮流藝術節在金啤坊驚喜亮相。來自全國24座城市的近百位潮流藝術家、主理人攜原創作品集體亮相，為市民獻上為期三天的藝術盛宴。



主辦方將潮流主題與金啤坊的藝術建築融合。（主辦方供圖）

記者在現場看到，主辦方將潮流主題與金啤坊的藝術建築融合，在不同區域舉辦藝術展覽、放映單元、潮品拍賣等多場活動。在C棟戶外塗鴉體驗區，不僅有藝術家現場進行即興塗鴉創作，同時也向公眾開放塗鴉區，共享創作的快樂。

塗鴉區向公眾開放。（主辦方供圖）

為促進深港兩地藝術家的交流，現場還舉辦深港兩地青年對話單元，以兩地青年的原創作品為媒介，進行藝術對話。

深港青年通過作品展開對話。（主辦方供圖）

在放映單元，來自中國各大美院及藝術院校的藝術家帶來精彩紛呈的動畫和影像作品。從動畫短片、實驗影像到紀錄片，29部參展作品一次性讓觀眾看個夠。這些短片全部出自年輕創作者之手，他們以獨特的視角、藝術形式和選題，傳達個性化的趣味與價值，表達自身對當下時代和生活的觀察與思考，尋求精神的共鳴與更廣泛的啟迪。

音樂快閃表演即興上演。（主辦方供圖）

在藝術節現場，每一天都會有音樂快閃表演即興上演。演出嘉賓包括在德國留學多年、曾獲第七屆奧丁國際音樂比賽弦樂組一等獎等獎項的朱熔鼎，以及由深圳交響樂團單簧管原首席宋寶利於2008年組建的羽翼（深圳）雅頒單簧管樂團。

藝術家獨立展區。（主辦方供圖）

藝術家獨立展區是整個藝術節佔地最大的展區，位於金啤坊D棟。來自全國24座城市的近百位潮流藝術家、設計師、潮流廠牌主理人親臨現場，帶來藝術品原作、藝術周邊、原創IP、潮流玩具、創意手作、首飾設計等多元化創意內容與新穎有趣的潮流藝術體驗。

難能可貴的是，許多藝術家本人都坐鎮攤位，與觀眾暢談創作心得。在這裏還發起「以物換畫」公共藝術項目。觀眾只需提供任意一件物品，即可與現場藝術家交換一幅人物肖像速寫。隨身的零碎小玩意兒、一杯飲品或一顆糖果都可以作為交換物件，價值不限。

藝術家獨立展區。（主辦方供圖）

潮流藝術是當下深受年輕群體喜愛的藝術形式，近年來，深港兩地的潮流藝術發展迅猛，在呈現藝術萬象、創新活力的同時，也帶動了相關產業的蓬勃發展。活動相關負責人介紹，羅湖作為深港融合的「情感碼頭」與「橋頭堡」，兩地的潮流藝術不斷在此匯聚，迸發出強大的活力與潛力。隨着「港人北上」的熱潮來臨，潮流藝術節將作為促進兩地青年藝術往來的有力實踐，進一步加強兩地青年交流交往。