內地旅遊好去處！盤點6大最美「水上森林」　如夢幻般的童話場景

你看過國家地理雜誌那些美如油畫的杉林小溪嗎？原來在長江中下遊的濕地公園，有成千上萬棵池杉及水杉，形成獨特的「水上森林」景觀，隨着四季變化，上演一幕幕時而綠意盎然、時而秋色宜人的童話森林「幻燈片」。本文將盤點内地6大「水上森林」，大家不妨記下資料，感受那美不勝收的自然風光！



中國水上森林｜湖北趙西垸林場 航拍俯瞰自然絕色

趙西垸林場位於湖北省仙桃市和潛江市交界處，森林資源豐富。這一大片水上森林佔地千餘畝，由兩萬多株池杉組成，建成逾千畝的鄉野濕地公園，其中水上森林面積超過300畝，每年吸引了大批白鷺、夜鷺等野生水禽棲息繁衍。

空中俯瞰湖北仙桃趙西垸林場的水上森林，池杉樹葉五彩斑斕，蔚為壯觀。（圖片來源：視覺中國）

這裏四季景色變化不絕，池杉樹葉五彩斑斕，蔚為壯觀。初春生機盎然，盛夏林蔭密布，深秋紅葉爛漫，嚴冬臘梅綻放，攝影愛好者每次到訪相信一定會有意外收穫。

如果運氣好的話，還能碰上白鷺及野鳥群飛林間，水面霧氣升騰，宛如置身童話般的仙境，偶爾還有漁夫腳踏連體小船，在湖中進行捕漁表演，也是個非常不錯的打卡選擇。

中國水上森林｜揚州寶應湖國家濕地公園 蘇中第一森林氧吧

寶應湖國家濕地公園位於江蘇省揚州市，早在20世紀五、六十年代，這個濕地公園已栽種數萬棵水杉，面積達逾2,000畝，被譽為「蘇中第一森林大氧吧」。

遊客可乘坐小竹筏，在水上林間穿行，一邊欣賞兩旁密密麻麻的杉樹林，一邊可以伸手碰碰水邊的荷花，偶爾還可以從橋下穿梭，感受古代詩人遊山玩水的閒適。

揚州寶應湖國家濕地公園的水上森林栽種了數萬棵水杉，歷經幾十年風雨滄桑仍茁壯挺拔，煥發勃勃生機。（視覺中國/當代中國授權）

秋天一到，數萬棵水杉被秋日染成一片片橙紅色，當中夾雜綠色及黃色的小樹，這時候用上航拍機來個俯瞰式視頻，就能呈現更有層次的絢麗畫面。除了視覺上的享受，寶應湖的清靈空氣，也令許多遊客凝固腳步，暫且忘掉平日城市生活的喧囂，是個修身養性的好地方！

中國水上森林｜武漢漲渡湖濕地公園 夏日綠意盎然如置身綠野仙蹤

漲渡湖位於武漢市新洲區東南部，濕地公園是長江北岸距長江最近的典型淡水湖泊自然保護區，也是珍稀候鳥遷徙中轉通道及越冬場所。公園内栽種了逾萬棵高達20米及以上的池杉，水上森林綠意盎然、滿目蒼翠。

夏季的武漢漲渡湖濕地水上森林綠意盎然，滿目蒼翠，遊客泛舟游覽，仿如置身「水上迷宮」。（視覺中國/當代中國授權）

深秋時分，水杉樹葉紅艷似火，五彩斑斕的畫面，好像油畫家打翻了的顏色盤，構成一幅美得難以置信的油墨畫卷。

如果到訪武漢漲渡湖濕地，大家不妨乘坐小船穿梭於綠波之中，近距離觀賞池杉的姿態，感受這個水天一色、煙波浩渺的無人之境。

中國水上森林｜杭州青山湖 湖光山色美如畫

青山湖和西湖、千島湖並列為杭州三大湖，湖上最值得一看的就是水上森林。湖水中池杉林生長得枝繁葉茂，挺拔俊秀，樹影、湖光、天景及山色勾畫了一幅極精緻的山水風景圖，煙霧繚繞的青山湖，美得猶如仙境。

值得一提的是，湖中生活着逾百種野生動物，喜歡拍攝的朋友，不要忘記捕獲成群白鷺在水中嬉戲的畫面。

杭州青山湖水上森林景觀，湖水中生長的茂密的池杉林，挺拔俊秀，樹影、湖光、山色、天景構成了一副美麗的山水風景畫。（視覺中國/當代中國授權）

中國水上森林｜江蘇淮安天泉湖 紅黃相間落羽杉林如仙境

天泉湖位於江蘇省淮安市最南端的盱眙縣，是蘇北面積最大的山地湖泊。這裏的水上森林緣起於90年代，當地在天泉湖生態建設時推廣種植紅杉。

舟行紅杉間，人在畫中游。江蘇淮安天泉湖雲霧縹緲，落羽杉紅黃相間，仿若仙境。（視覺中國/當代中國授權）

時至今日，天泉湖已變成一年四季景色各異的生態旅遊景區，春天時溪流潺潺，水鳥嬉戲於水面，生動又別致。秋天時，色彩鮮艷的紅杉挺拔於天泉湖中，形成獨特又動人的畫卷。

中國水上森林｜上海青西郊野公園 搭水上棧道賞百畝池杉奇觀

青西郊野公園位於上海青浦區，公園以大蓮湖為中心，打造生態保育區、水鄉農田示範區及漁村休閑體驗區三大功能區。要數公園亮點，一定是那近百畝水上森林，被外界譽為池杉奇觀。秋季一片火紅，仿如「童話森林」美不勝收，令人流連忘返。

上海青西郊野公園水上森林近百畝池森一片火紅，如「童話森林」美不勝收，令人流連忘返。（視覺中國/當代中國授權）

建議遊客乘搭水上棧道遊走水上森林，春秋兩季是遊覽的最佳時間。春季水杉新發嫩芽，葉子翠綠又帶點可愛；秋季水杉葉子變得黃澄澄，驟眼看好像濃重的水彩畫。在這裏，無論是用手機、專業單反機或是航拍，想拍得水上森林之美，易如反掌。

中國版圖遼闊，仙境般的「水上森林」又豈上這6個！日後有機會返內地旅遊，相信大家會發掘更多好去處。

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