國家公園改造路段設「熊貓戀愛專屬高速」　幫助野生熊貓自然繁殖

每年3~5月是大熊貓交配的季節，成年大熊貓會不辭辛勞地跋山涉水，只為找到「意中人」。據央視報道，近來為引導野生熊貓交配，大熊貓國家公園設置「熊貓戀愛專屬通道」，幫助國寶找到心儀伴侶。



野生大熊貓需要交配時期離開自己的家，進行一場「愛的旅行」。在過去，因修建公路野生大熊貓的原始棲息地一度被分割成碎片，阻斷了族群間的往來，遇見「心儀對象」的機率大大降低，近親繁殖難以避免。

為了能讓國寶們正常社交，順利地「談戀愛」，近來，大熊貓國家公園關停了與大熊貓棲息地高度重合的路段，並將特定路段改造為地下通道。

此外，不再被使用的路段上還補種了竹苗，幫助引導熊貓通行，原有三千多公里的鐵絲圍欄被徹底拆除，改造後的路段成為「熊貓戀愛專屬高速」，助力國寶熊貓找到心儀伴侶。

公開資料顯示， 大熊貓國家公園跨四川、陝西、甘肅三省，總面積27134平方公里，是中國首批以單一物種為核心，並在其主要棲息地整合設立的國家公園。包括四川的岷山片區、邛崍山-大相嶺和小相嶺片區，甘肅的白水江片區以及陝西的秦嶺片區，其中面積佔比最大的為四川省，約74.4%。除大熊貓外，公園內還有金絲猴、雲豹、羚牛等國家重點保護野生動植物。