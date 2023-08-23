香港citywalk去邊好？五個寶藏路線視角帶你深度體驗在地風貌

香港一直以其多元包容的文化環境和充滿異質性的城市景觀，吸引著來自全世界各地的遊客。初到香港遊玩，可能會因複雜的交通和語言溝通不暢而錯過深度感受香港在地風貌的機會，而流於大眾景點的打卡式旅遊。



既不想錯過標誌性景點，又想深度體驗在地文化？以下五個寶藏citywalk路線視角，帶你開拓citywalk新路線，在遊覽景點的同時，深度體驗香港在地風貌，玩出個性。



1. 逛建築——中上環/灣仔/西營盤：歷史風貌與繁華都市的雙重交疊

提到香港，就不得不提有許多標誌性建築的港島沿線。中環、上環、西營盤、灣仔、銅鑼灣等沿線地區不僅有天星小輪、中環摩天輪、維多利亞港、時代廣場等值得一看的標誌性建築，還有許多適合citywalk的街區，遊客可在觀賞歷史風貌與繁華都市的雙重體驗中，感受別具特色的港式建築，以及歷史風貌與繁華都市並置與眼前的雙重體驗。

上環作為頗具特色的半山地形，因高度地勢差形成眾多錯落有致的沿街店鋪群落，有酒吧、咖啡、古董、買手店等，自成一景。從高處俯拍，view也十分不錯。近年來深受內地年輕遊客歡迎的POHO區、半山書店、PMQ元創方均坐落在此附近。

中環的建築則保留了許多歷史特色，隨處可見多元建築風格交融，自成一派獨特風格。如出自貝聿銘之手的中銀大廈，周日常有諸多菲傭集會的Statue Square，以及作為香港歷史建築活化計劃之一的大館建築群。

由於整個港島地帶彼此融合，各區距離不遠，景點也較集中，遊客可沿著港島線citywalk漫遊，在星羅棋布的街道中體會自己探索發現的樂趣。

推薦街區：都爹利街，藝穗會，永利街，中環街市，喜帖街，日月星街，歌賦街/鴨巴甸街，古董街（摩羅街），酒吧街（蘭桂坊），海味街（永樂街/高升街），玩具街（太原街），正街，石板街等

2. 逛在地——旺角/油麻地/深水埗：從藝術電影到眾多寶藏小店

除了宏觀建築群，香港獨特的在地文化亦是不可錯過的人文風景。從旺角、油麻地至太子、荔枝角、深水埗沿線，遊客可以在citywalk中觀察體驗香港的市井生活與在地文化。

油麻地的百老匯電影中心和kubrick書店一直是文青聖地，附近還有香港其中一座建於二戰前的戲院油麻地戲院。近年頗受內地遊客關注的油麻地果欄、廟街亦在附近。旺角則有許多香港本土小食，夜晚的霓虹燈招牌街景一直被推為Cyberpunk風格代表。

深水埗作為較為local的地區，電子支付還未太普及，但近年來形成以文青格調為代表的諸多寶藏小店，如vintage、cafe，以及最近深受內地遊客熱捧的二手ccd淘貨店，被稱為「舊物愛好者的天堂」。

推薦街區：旺角天橋、彌敦道、金魚街、花園街、西洋菜街、花墟道、廟街、電器街（鴨寮街）、欽州街、基隆街、汝州街、南昌街等

3. 逛藝術——尖沙咀/西九龍：不可錯過的K11musea和M+博物館

來香港逛展，除了眾多獨立藝術畫廊機構，M+博物館和K11 musea絕對是不容錯過之地。K11有「全球首個購物藝術館」之稱，商場樓高6層，耗資30億元興建，遊客可以在商場內一邊購物，一邊欣賞來自世界各地的藝術作品及藝術展。

M+博物館位於西九龍文化區，致力於收藏、展示與詮釋二十及二十一世紀的視覺藝術、設計及建築、流動影像，以及香港視覺文化，為世界上最具規模的視覺藝術博物館之一。M+內有配套完備的戲院、商店等，附近即是西九龍文化藝術區，香港故宮文化博物館亦坐落於此。

推薦街區：尖沙咀K11商圈，西九龍文化區

4. 逛自然——寺廟園林與近海離島：鬧市喧囂中的寧靜一隅

除了城市景觀，作為海島之地的香港，山海相連的自然景觀也是親近自然的好去處。在香港所擁有的眾多離島中，長洲、石澳、塔門、大澳、梅窩、坪洲等都值得遊覽，在夏日來一場隱世小島citywalk，體驗原始自然氣息。

長洲島、南丫島是香港離島中商業化較為完善的兩個島，在島上遊玩時會更加便利，相對遊客也更多。坪洲、塔門則更為安靜，坪洲有慢活、藝術、繽紛、貓島之稱，塔門則很適合看海，島上有牛，也適合野餐。

在交通便利程度方面，南丫島/長洲/坪洲/愉景灣/梅窩>馬灣/大澳>塔門/蒲台島。如果遊客時間緊湊，推薦赤柱、梅窩等可以半日往返的離島小鎮。

寺廟園林近年來受到越來越多遊客的青睞。香港一直有深厚的民俗文化歷史，所建寺廟也各有特色。遊客如有時間，也可來當地寺廟中citywalk，吃齋拜佛、聽聽講座。

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5. 逛小眾——不想逛熱門街區？還有這些小眾好去處值得打卡

來到香港，不想逛熱門街區景點，還有以下相對小眾的好去處值得一遊。香港的每個街區都有自己的風格特色，遊客也不妨自己實地citywalk，探索更多風景。

看海不止堅尼地城：北角亦有chill海景

來香港看海，堅尼地城海景在社媒平台已經十分火爆，甚至出現人山人海的景象。不想跟隨人潮擠爆看海？在北角亦有不遜於堅尼地城的chill海景。

北角位於香港島東區，是香港島的最北端。因為地區內閩籍人口為多，又有「小福建」之稱。北角的春秧街也十分適合citywalk，可體驗原汁原味的香港市井煙火氣。

九龍寨城不再：還有鲗魚湧怪獸大廈

香港一直以高人口密度聞名世界，曾輝煌一時的九龍寨城在清拆前是世界上人口密度最高的地區，在英屬香港時期更發展成一座無政府狀態圍城，也是Cyberpunk建築風格的起源，在《Call of duty》等遊戲中均有再現。

現時九龍寨城已經不再，還有另一處建築鲗魚湧怪獸大廈，亦以住宅樓及人口稠密度聞名，留有九龍寨城餘韻，吸引了不少Cyberpunk迷和攝影師前去打卡參觀。不過由於怪獸大廈目前仍為居民住宅區，參觀時需留意勿打擾到市民的正常生活。

文藝青年來這裡：荃灣-南豐紗廠/汀九

去多了油尖旺地區，想找小眾文青好去處？荃灣南豐紗廠和汀九絕對是個不錯的選擇。南豐紗廠舊時曾是香港生產量最高的紡織廠。

2018年進行活化工程後，南豐紗廠的三座獨立的建築物被改建成「南豐作坊」、「CHAT六廠」、「南豐店堂」建築群，裡面有許多工作坊、文化藝術店鋪，逐漸成為文青聚集地，亦是Pet-Friendly場所。

此外，荃灣的汀九沿線也是十分適合citywalk的路線。自荃灣海濱出發，沿青山公路汀九段步行道約5公里，途中有汀九橋、汀九村等地標，還有酷似日本千山鳥居的橙色隧道。