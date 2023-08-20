大美嶺南 | 珠海淇澳島：林木覆蓋率高達90%，伶仃洋上的明珠

【編者按】「赤嶺觀日、鹿嶺朝霞、松澗流泉、金星波濤、雞山返照、岬洲煙雨、婆灣晚渡、蟹珠夜月」，在南海之濱的珠海淇澳島畔，一幅如詩如畫、空靈秀逸的「淇澳八景」奇秀畫卷徐徐展開，羊城晚報《大美嶺南》第63站走進淇澳島，在月色如水的夏夜，仰望浩瀚星空，聆聽海浪翻湧，沈浸一段靜謐時光。



淇澳島坐落於廣東省珠海市香洲區珠江口內西側，扼珠江出海口之咽喉，東距內伶島13公裏，北與虎門相對，南距唐家大陸1.2公裏，處於穗港澳金三角中心，是珠江口伶仃洋內最大的一個島嶼，珠海伶仃洋跨海大橋必經之道，又被譽為「珠海十景」之一。

珠海淇澳島海景如詩如畫。（羊城晚報）

淇澳島是一個歷史悠久、人文資源豐富和文化氣息濃厚的旅遊勝地。在距今6000年前就有先民生活的史載，歷經幾千年滄桑洗禮，淇澳地名也經歷數次演變。島嶼山清水秀，地勢南北兩端高，中間平坦，在這座23.8平方公裏的遼闊海島上，主體是花崗巖地質，表層為黃沙黏土，林木覆蓋率高達90%，可謂伶仃洋上的一顆明珠。島上高山連綿起伏，椰林環繞，百米以上山峰有18座，最高主峰望赤嶺位於島東北部，四周港灣有二斜灣、關帝灣、金星灣、石井灣等九座海灣，素有「九灣十八峰」之說。

珠海淇澳島海景如詩如畫。（羊城晚報）

淇澳島浪漫而富有活力，是一座不用坐船便能抵達的海島，而連接陸地和海島的重要交通樞紐便是淇澳大橋。這座長達1267米的跨海大橋始建於1993年，於2001年竣工，歷經8年光景，西起唐家灣鎮、上跨金星門水道、東至淇澳島，如此偉大的工程，巍峨聳立於浩瀚的大海之上，讓人嘆為觀止。

珠海淇澳島海景如詩如畫。（羊城晚報）

淇澳島集人文美、景觀美、生態美於一身，是珠三角原生態的紅樹林濕地保護區。走進紅樹林牌坊，一條在灘塗上搭建的木棧道徐徐映入眼簾，漫步其中，任海風拂面，賞滿目蒼翠，望群鷺飛舞，觀蝦蟹嬉戲，讓人心曠神怡。

從紅樹林出來，往回走便來到了民風古樸的淇澳村白石街，在這條僅2000余人居住的淇澳村，一個刻著「白石街」石質門樓騎跨在主要街道上。這是一條長達1000多米用花崗巖條石鋪成的古老小巷，歷經近兩百年的歲月洗禮，曾經的硝煙彌漫隱藏於現世安穩、歲月靜好之中，成為島上地標景點。踩著腳下的石板，一種歷史的滄桑感油然而生。在這條古樸的巷子裏，散落分布著各色文藝小店，樸素的漁民在擺攤叫賣，來往的旅客行色並不匆匆，街頭巷尾間，散發著最撫凡人心的人間煙火味。

島上的「沙丘遺址」是珠江三角洲最完整的新石器時代末期漁獵文化遺址，這裏曾出土過4000多年前新石器時代的彩陶和白陶文物，是廣東省境內屈指可數的歷史年代較早的古文化遺址之一。島上還有始建於宋代的淇澳祖廟，建於明代的天後宮，清代的文昌宮等10余座古廟宇，透著濃濃的歷史文化氣息，見證著珠海先民創造的輝煌文明。

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來到淇澳島，還要走走淇沙灣和南芒灣。遼闊無垠的蔚藍大海，守望海角的浪漫燈塔，陽光沙灘，海天一色，綠樹環繞，盡享碧海藍天。漫步在淇沙灣居的蜿蜒小徑，在那通幽的長橋盡頭，有一座白色燈塔，且聽風吟，讓思緒放空，享受著日落黃昏。南芒灣海濱公園是目前島上最大的沙灘公園，在月色如水的夏夜，仰望浩瀚星空，聆聽海浪翻湧，沈浸一段靜謐時光。

白石街風景。（羊城晚報）

夕陽西下，山海之間，遠離城市喧囂，與戀人手牽手，三五知己相伴，到淇澳島上走一走，面朝大海來一場浪漫相約，在那深邃的大海裏，感受一份詩意寧靜。