大美嶺南｜江門鶴山彩虹古道：坐石為君　對景成詩

行於山巒中，回眸來時路。羊城晚報《大美嶺南》第59站走進鶴山市宅梧鎮彩虹古道，古道橫跨皂幕山東西兩側，全長約15千米，海拔高度660米。「虯蟠千仞，如一道長虹架往雙橋」。



「五色雲間是彩虹，嵯峨掩映夕陽中。」每個鶴山人心中，都有一道「彩虹」。彩虹嶺上彩虹古道，流傳多少故事。正如著名華僑、愛國民主人士宋森所言，「不到彩虹嶺，不算鶴山人」。

回望先祖來時路，一條古道、數座石屋。300年前，粵東客家人幾經波折，最終定居於皂幕山間。坪山村、五爪營、橫坑、南洞、龍團、小官田、北芬、殷洞……17條客家村散落於高山密林之間，黃、羅、邱、蔡、賴等姓在此開村、墾荒、種茶，落地生根、開枝散葉。自此，客家歌聲處處聞。

「嶔崎險仄，鳥道一線」。鬼斧神工的險峻，難不倒吃苦耐勞的先民。「開基建縣擘圖初，墾辟艱辛汗濕鋤」鶴山首任知縣黃大鵬高瞻遠矚，「捐金錢，募丁壯，山徑中剗削平坦，就其勢之折旋而為路，凡三十里而達其地。」鑿險昔能開鳥道，通幽今已辟蠶叢。一條便道，溝通雙及山縣城。「向之紆回繞道朝發而夕始至者，今則竭一日之力即可朝出而暮歸矣。」

虯蟠千仞，如一道長虹；藻彩繽紛，別開生面。客家先民沿著這條山道，於險峻處謀生，亦將無限風光盡納於胸襟。「第見樹木叢生，怪石林立。松風歟，泉聲歟，鳥語歟，自然天籟，渢渢入耳。崇巔結亭，極目視之，左雙橋，右縣治，一邑之勝都收眼底。」

古道周圍有彩虹玉璽、犀牛望月、嫦娥奔月等天然景點；附近有石寨下、流白水等千尺飛流，燕尾岩、鷹嘴岩、釣神坑等深谷。奇險至極，群山起伏，溝壑陰森，且氣候變幻無常。明代許炯經過此地時，就有「參天黛色三千丈，鎖地煙霞十二重」之作。天然洞穴、人工石室、走獸飛禽、奇藤異樹皆引人入勝。

鶴城與宅梧交界的鷹嘴石 麥和幸 攝

如此天然佳景，引後世文人墨客留下多少篇章。然而，「暮霧橫鎖千山翠，西日斜生一額風」等句，卻難比「雙橋落彩虹」之精彩。隨風隨雨過山巔，此山此道，以「虹」為名，正合風雨歇息，大地初晴之美意，預示鶴邑凌雲、奮翼千里之前途。「山徑既開，地脈聯貫，呼吸可以相通，指臂亦即援應，抑又此都蒼生之福也！」

在鶴山市博物館副研究館員李錦飛眼中，一條彩虹古道，沿路奇石皆是故事。在古道分岔路口的交界處，先民「坐石為君」，樹立問路石，「左邊下路白水帶，右邊上路往宅梧」，路標為記，給一代代行人指路，見證了一代代鶴山人篳路藍縷的創業征途。

約15千米長的彩虹古道，單程跋涉需３個小時 麥和幸 攝

此外，古道一段路邊凸出一塊岩石，往上看神似犀牛，因而被命名為「犀牛望月」。「犀牛望月」附近有一宋代墓葬，墓主為宋朝先人李瑤岡。墓前石板桅杆夾上碑文清晰可見， 「乾隆乙卯恩科會試中式第六十五名進士李實立」「乾隆癸卯科鄉試中式第十四名舉人李幹立」「道光丁酉科鄉試中式第五十一名舉人李其儀立」，寥寥數字記錄當地鶴山當地李氏家族功名者多，顯赫者眾。

自然天籟 歐蕊榮 攝

歲月流逝，彩虹古道飽經風吹雨打，一石一階都透露著古樸和滄桑。先賢雖逝，石上青苔復綠，如今又是氣象一新。三五知己共遊古道，在回味彩虹古道耐人尋味的歷史同時，欣賞沿道的山清水秀、鳥語花香，呼吸大自然的新鮮氣息，一切心煩氣躁的事也會頓時拋諸腦後，讓整個人倍感心清氣爽。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】