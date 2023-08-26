廣東有643個同名村莊　叫什麼？香港竟也有這一村？

大家是否留意到中國有很多相同地名，尤以村莊為甚，其中一個村莊名字在廣東就出現了643次之多。廣東重名最多的鄉村是.......



李家村不一定李姓居民最多？

以姓氏為村名的地方，居民未必就是這個姓氏。圖為廣東湛江鄉村小朋友參加當地民俗活動。（視覺中國/當代中國授權）

傳統地名的產生，多與當地自然、人文地理有關，能反映地方某些情況，有其內涵。

而村莊地名的由來，一般較為簡單明瞭，像一個地方因某個姓氏居民聚居，便以姓氏命名，例如「李家村」。在中國，王、李、劉、陳等姓氏較多，以這些姓氏為名的地方也多。

不過隨着物換星移，一些莊地人口結構有變化，而地名仍沿用，結果出現了類似張家村居民不姓張的情況。

另一類地名是按附近地形來決定，所以中國很多村莊名字都帶有山、河、溝、灣、坑、澳之類的字，例如山尾村、東溝村。

以地形命名有地域獨特性

廣東人把河汊稱為涌，但這名稱北方相對少見。圖為在廣州河涌舉行的龍舟比賽。（視覺中國/當代中國授權）

要注意的是，以地形來命名村莊會有地域性，並非「全國通用」，亦會形成帶某些字的村莊在一些地方群集，在其他地方則較少見。

比方說，涌是指江河近入海口的河汊，帶涌字地名在廣東和香港常見，在北方卻較為少有。

村莊名字還有反映當地物產，例如金、煤等字；帶吉祥意思的，例如龍、鳳等等。

當然，村莊名字還有其他由來，全省有643個、重名最多的村莊，地名即不是自來姓氏或地形。

全省自然村超過13萬

廣東一些村莊仍保存有大量有鮮明特色的傳統建築。圖為普寧市大壩鎮白坑村，當地民居的結構、高度，巷道寬度均統一，從空中俯瞰有如棋盤。（網上圖片/當代中國授權）

據廣東省政府地方志辦公室2023年初公布的普查結果顯示，廣東省能追溯歷史的自然村，也就人們在生活中自然形成的村落，有13.34萬個。這些村莊有54%建於清代，顯示該時期廣東大地上人口遷徙比較頻繁，新的聚落不斷出現。

普查又顯示，廣東省重名最多的村莊，是有643個的「新屋村」。

「新屋村」最多，說明了廣東很多村莊的建立，是與人口繁衍分居有關，而居民遷不忘根，以新舊來區居住地方；廣東同樣以新舊區分的還有「新村」628個，「新圍」208個。

另外，廣東出現較多之村莊地名還有「田心村」（446個）、「大塘村」（248個）、「坑尾村」（241個）、「陳屋村」（252個）、「黃屋村」（235個）、「李屋村」（218個）等等。

新屋村、田心村香港亦有

新屋村是廣東重名最多的村莊，圖為陽江閘坡鎮的新屋村。（網上圖片/當代中國授權）

對這些村莊地名，香港朋友是否覺得似曾相識？香港與廣東同根同源，所以廣東的「熱門」村名在香港亦有不少，元朗就有「新屋村」和「坑尾村」，沙田和屯門有「田心村」。

放眼全國，又是哪個村莊地名出現次數最多呢？

據傳媒報道，全國重名最多村莊是「新村」，有2,699個；「新村」眾多的原因，應該與廣東有600多個「新屋村」相似。

排第二是「張家灣」（2,605個）、第三是「大坪」（2,492個），接下來是「李家灣」（2,289個）和「大灣」（2,137個）。

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