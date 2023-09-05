廣東秘境｜從千米雲端高峰到深不見底｢蟲洞｣　大自然如何巧奪天工

綠草如茵，風景如畫，連綿不斷的綠水青山，讓人感受到了嶺南大地的靜謐；深不見底的「大地之眼」，海拔1902米的廣東最高峰，讓人感嘆於大自然的巧奪天工。讓我們跟隨小羊拍客@特特Charlotte的鏡頭，走近這些寧靜又神奇的秘境。



石灰岩地貌上的「中華第一洞」，觀白水仙瀑布如白練般飛流直下，與牛群在三官頂的草甸上閒臥。微風輕拂，坐上飄浮在英西峰林的熱氣球。

站在雲霧繚繞的廣東最高峰，觀望冉冉升起的旭日、連綿起伏的雲海奇觀彷彿置身於一個個與世隔絕的仙境。在這些靜謐的風光中，放下繁忙的生活，感受內心的平和。

千米高峰連片而成的雲端秘境——三官頂

熱愛與大自然近距離接觸的小羊拍客@特特Charlotte 每去一個地方，都會提前在網上搜索目的地的照片和視頻。當他看到廣東省茂名市三官頂上雲霧繚繞的美景時，就被其深深吸引，決定親自去體驗這神秘又壯麗的景象。

千米高峰連片而成的雲端秘境——三官頂。（羊城晚報）

這裡是由數座千米高峰連片而成的秘境，山上有延綿的草甸，雲霧如同輕紗般將山脈包裹，陽光穿透雲層，打在山脊上，明暗對比的層次感讓風景瞬間生動起來。隨著雲霧快速飄移，陽光隨之變換位置，打在山峰上的光線也跳躍著勾勒出動感線條。

行程中，@特特Charlotte 與徒步團的隊友們還遇到了放牧的牛群，隊友們走上去輕輕撫摸牛群中剛出生不久的幼崽，牛群似乎早已領會到人類的友善，一點也不慌張，讓人感受到大自然的包容。

安謐的三官頂，雲海、綠草、牛群，自然純粹的顏色比畫家筆下的場景還多彩生動。

地址：廣東省茂名市高州市

攻略：

攜帶物品：

1. 登山杖、衝鋒衣。

2. 爬山全程沒有補給點，需要帶足水、乾糧。

3. 山頂幾乎沒有遮擋，容易被曬傷，一定要做好防曬，建議攜帶防曬霜以及雨具。

4. 建議下載相關戶外助手app，可以查看行走軌跡以防走錯。

5. 山上會有螞蟥，可以攜帶酒精、碘伏。

提醒：此景點未完全開發，徒步時間較長；出發前請查看天氣預報，惡劣天氣不要登山。

廣東最接近天空的地方─石坑崆

海拔1902米，這裡是廣東最接近天空的地方，也是北迴歸線上最大的一片綠洲─石坑崆。小羊拍客@印象韶州作為一名旅拍愛好者，對巍峨的山峰充滿嚮往。

當天凌晨3點半，@印象韶州和家人一起從英德出發，計劃從石坑崆返回韶關。山路的行駛，頗有挑戰性，但陣陣微風吹過，帶來了山里的清新氣息，頓時讓人感到輕鬆和愉悅。

在沿途的行駛過程中，一行人也飽覽了許多難忘的風景：瀑布的水流如銀絲般飛瀉而下，壯麗而令人陶醉；站在觀景台上，可以遠眺群山的連綿，彷彿進入了一個與世隔絕的夢境。

寧謐的石坑崆，宛如天地間一個遠離喧囂的庇護所。

地址：廣東省清遠市陽山縣956鄉道

攻略：可從廣東第一峰景區上山，1902米的頂峰暫時不能進入。

廣東唯一可以全年自由飛熱氣球的地方——英西峰林

素有「英西小桂林」之稱的清遠英西峰林位於廣東省英德市西南的九龍、黃花（包括明迳、岩背）兩鎮之間。小羊拍客@鄉野物語的家鄉就在黃花鎮的一個村子裡，村子的後面，有個廣東唯一經過空域授權的熱氣球自由飛基地。

夏季的清遠英西峰林，氣候溫暖濕潤，是拍攝日出和雲海的絕佳季節。正值暑假，為了更好地觀賞風光綺麗的雲海日出，以及那1000多座千姿百態的石灰岩質山峰，許多遊客都會選擇乘坐熱氣球的方式，俯瞰廣東省這個最長、最密集的「世外峰林」。

日出前，一座座山峰、嶙峋怪異的岩石與雲海交織在一起，熱氣球在峰林之上自由穿梭，好一副「輕舟已過萬重山」的景象。

清遠英西峰林以其壯麗的山巒景觀和迷人的雲海日出而聞名，給遊客以及攝影愛好者們帶來了難忘的體驗和回憶。

地址：廣東省清遠市英德市九龍鎮，黃花鎮

攻略：

1. 景區可參加的戶外運動有徒步、攀岩以及騎行等等。

2. 在熱氣球營地可以乘坐熱氣球觀賞峰林美景，遊客可選擇繫繩飛或者是自由飛，乘坐熱氣球需提前一天預約，風雨天氣無法飛熱氣球。

中國內陸落差最大的瀑布群——白水仙瀑布

位於廣州市增城區北部的白水寨，有著中國大陸落差最大的瀑布─白水仙瀑布，落差428.5米。因瀑布地處北迴歸線地帶，被譽為「北迴歸線上的瑰麗翡翠」。

小羊拍客@Frankie熙客在天氣晴朗的白天來過白水寨幾次，當他攀登9999層天梯後，看著這宛如少女裙袂飄飄、迎風而立的白水仙瀑布時，就期待著當瀑布四周漂浮雲海的時候再來一次探秘。

根據天氣預報，@Frankie熙客得知當天清晨雨後可能會有云海。於是，他凌晨4點出發，獨自開車150多公里，再次奔赴。

當他到達白水寨時，現場果然雲霧繚繞。他拿出無人機，熟練地拍攝起了讓他心心念念的「雲海瀑布」：只見瀑布水流宛如天女散花，與翠綠茂盛的原始森林和蒼茫的雲海相互映襯，形成了一幅深邃而氣勢磅礴的畫面。雲霧在瀑布周圍舞動，彷彿是天界灑下來的輕紗，給瀑布增添了一層神秘色彩。

地址：廣東省廣州市增城區北山路74號

攻略：

1. 699級台階是雙龍匯小瀑布，1499級台階是瀑鳴台。這兩個景點是觀賞瀑布的最佳點。

2. 體力一般的遊客可以挑戰到達瀑鳴台或者是親瀑台。體力好的遊客可以選擇挑戰到達仙姑天池。

深不見底的巨大「蟲洞」——通天籮天坑

號稱「中華第一洞」、廣東「大地之眼」的通天籮天坑，位於廣東省韶關市乳源瑤族自治縣。這天，小羊拍客@從化阿星的朋友要帶順德藍天救援隊的隊友去此地訓練繩索，在強烈好奇心的驅使下，他決定也跟隨前往這罕有人至的地心世界。

通天籮天坑是一個完全封閉的下降洞穴，深度近100米。整個洞穴四壁呈倒立梯形且垂直陡峭，外界的人和動物都很少能夠進入。

當@從化阿星使用繩索技術進入天坑後，就被這別有洞天的地下森林給吸引了：陽光透過坑口的「大嘴」直射坑底，為坑中植物的生長提供了必要的光照條件。中間向陽的地方集中著一片生機盎然的植被，這和周邊的荒蕪地帶截然不同。

最讓他欣喜的是，洞底還有很多平常很難看到的魔芋。此外，在洞底的一端，還有一個伸手不見五指的洞穴，黑暗得讓人不由自主地感受到了神秘和未知。

在這個奇妙的地下世界中， @從化阿星不僅驚嘆於大自然的鬼斧神工，還更加深入地了解到了粵北石灰岩地貌的獨特特點。

地址：廣東省韶關市乳源瑤族自治縣

注意：通天籮天坑不是開放景區，前往需跟隨相關專業人士。