下一個劉慈欣　深圳90後科幻作家海漄《時空畫師》獲2023｢雨果獎｣

10月21日晚，在成都舉行的第81屆世界科幻大會上，中國作家海漄以《時空畫家》斬獲2023雨果獎「最佳短中篇小說」。2015年「雨果獎」得主《三體》作者劉慈欣為其頒獎。



來自深圳的海漄出生於1990年，於2022年發表《時空畫師》，據悉靈感來自《千里江山圖》作者、天才畫家王希孟的人生經歷。憑藉此獎，海漄成為繼劉慈欣、郝景芳（《北京折疊》作者）後，第三位獲得雨果獎作品獎的中國科幻作家。

《時空畫家》採用了推理小說的寫法，並將近幾年在內地火爆的「在故宮修文物」話題與中國傳統文化、歷史、推理、科幻相結合。講述了故宮博物院閉館日驚現「鬼影」，刑警主人公介入調查後發現：事情可能與一幅宋朝古畫有關。

此次雨果獎名單可見中國科幻近年來的發展壯大。中國科幻插畫家趙恩哲獲「最佳職業藝術家」，其插畫作品多刻畫未來城市的景觀以及巨大的星艦，充滿了科幻美學風格。趙恩哲表示，自己的願望是把蘊含東方哲學的科幻美術推廣到全世界。另外，中國幻迷河流、零始真共同創辦的科幻粉絲雜誌《零重力報》獲得「最佳粉絲雜誌」獎。

美國科幻作家T.Kingfisher憑藉作品《蕁麻與骨頭（Nettle & Bone）》獲雨果獎「最佳長篇小說」。「最佳長中篇小說」和「最佳短篇小說」分別頒發給Seanan McGuire的作品《溺水女孩之謎（Where the Drowned Girls Go）》和Samantha Mills的作品《兔子測試（Rabbit Test）》。

本屆成都世界科幻大會是該大會第一次在中國、第二次在亞洲舉行。