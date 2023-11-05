懸空金閣暗藏飛天傳說！江西婺女洲如何從荒地變成度假村？

「醉後不知天在水，滿船清夢壓星河。」在江西婺源的一個小鎮——婺女洲，有一座如天上宮闕一般的「懸空金閣」，成為新的打卡熱點。金閣為何能懸浮空中？婺女洲從荒地變身景區，原來與婺女飛天的傳說有關？



婺源之名 來自婺女飛天？

這座「懸空金閣」，位於婺女洲度假區的五顯財神湖中央，由底部的一根柱子支撑，周邊包裹了銀色鏡面的材料，瀑布從閣樓上傾瀉而下，在燈光和煙霧的襯托下仿佛漂浮在空中，令人驚歎。

婺女洲懸空金閣的打鐵花表演。（微博@婺女洲度假區）

婺女洲曾是一片雜草叢生的荒地，是怎樣變成如今這個佔地千餘畝的度假區？還要從婺女飛天的傳說講起。

在婺源民間傳說中，婺女是智慧、美好的象徵，誕生於婺水，因治水而飛天，化身星宿，世代守護此地子民，即是二十八宿中的女宿。婺源縣名亦由此而來，是「婺女之源」的意思。

婺女洲：從荒地到度假區

2017年，婺女洲進行旅遊開發，就是以婺女飛天的傳說為核心，打造了一座徽派小鎮，於2022年對外開放，包括婺女湖等兩個湖泊、五顯島等3座主題島嶼、徽市街、文昌書肆、差生博物館、金庸武俠館、五顯堂等景點和文化場館。

婺女洲文昌書肆坐落於高3層的文昌閣中，書卷造型的書架非常特別。

婺女洲文昌書肆坐落於高3層的文昌閣中，書卷造型的書架非常特別。（婺女洲度假區官方網站）

晚間，度假區還有《遇見·婺源》的戶外實景演出，水光幕影、火樹銀花、山水風景相映成輝，上演婺女飛天的婺源傳奇。

婺女洲以夜景聞名，不過白天就別具風情，好像一個江南水鄉，白牆黑瓦的建築古色古香，盡顯徽州特色。

婺女洲白天就別具風情，白牆黑瓦的建築古色古香，盡顯徽州特色。（婺女洲度假區官方網站）

婺女洲不僅為婺源增加了一道新的風景，更「復活」了沉睡的小鄉村。度假區工作人員中，有80%是本地人；逾百家入駐景區的商戶，亦為當地人帶來更多就業機會。

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