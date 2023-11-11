今日必看8分鐘｜貴州村超對港星隊友誼賽｜港珠澳橋搭短途霸王的

西醫陳耀輝向老人院發30張空白約束同意書 專業失德除牌一個月

香港醫委會研訊小組今日（10日）頒布命令，揭露社署在巡視荃灣「嘉誠護老院」期間，發現私家醫生陳耀輝在30份空白約束物品使用同意書上簽名，同意書並無填日期、適當評估紀錄等資料。他涉兩項專業失德被醫委會裁定罪成，被醫委會研訊小組頒令除牌1個月，暫緩6個月執行。

涉事護老院職員回應指，並非實質使用，但未能解釋為何醫生會事先簽上同意書。涉事醫生陳耀輝拒回應記者提問，只稱「冇嘢講」。

黃竹坑迷你倉遭貼律師信收樓 客戶斥無人通知 急尋新倉搬遷

一間分別於港島及九龍開設四間分店的迷你倉公司，有客戶向《香港01》求助，指發現位於黃竹坑的分店大門被人貼上律師信要求收回單位，他不曾收到該公司任何通知，直至自己上門檢查時始揭發，他嘗試聯絡客服不果，相信已無法收回任何按金。由於擔心家當不保，當中包括珍藏玩具，他已即時找了搬屋公司，明天會搬走所有物品。他懷疑仍有客戶不知情，擔心他人蒙受損失。

貴州村超抵港與港星足球隊踢友誼賽 當家射手：感受到香港熱情

11月10日下午，貴州榕江村超聯隊一行人抵達香港西九龍高鐵站，球隊將在周六（11日）下午3時與香港明星足球隊在香港大球場上演友誼賽。

對於第一次來香港比賽，榕江村超聯隊翼鋒、當家射手之一的李發雄表示，他感受到香港很熱情，也會享受這一次比賽過程，「希望能把獎盃拿回榕江」。他又分享成為村超球員的心得，表示自己與職業球員的區別在於，他們踢的是快樂足球，以輕鬆的心態來應對，雖然生活層面變化不大，但卻令家鄉的小球員能更熱愛運動、足球這一塊，「如果身體可以，我可以堅持（踢）到六七十歲」。

貴州村超對決港星隊惜落敗 教練：我們比不上國足，但能享受純粹

周六（10日）下午，貴州榕江村超聯隊與香港明星足球隊在香港大球場上演友誼賽，上半場兩隊以1：1暫時打成平手，最終貴州村超隊以1：3輸給港星隊。

貴州村超隊教練兼球員賴洪靜賽前接受《香港01》採訪，他表示對於比賽自己不緊張，希望能享受「最純粹的足球、體育的快樂」，賴洪靜說道，「我們與國足肯定不在同一水平線，但我們所能體會到的肯定不一樣」。

旺角山東街Uber打保齡式撞途人 4人受傷送院 警查是否涉衝燈

旺角今日（10日）下午2時許發生交通意外，一輛私家車在山東街和廣東道交界撞到4名途人，包括一名年約5歲的女童，幸全部傷者清醒，坐在路面候援。救援人員趕至，為傷者初步治理後，將他們送往伊利沙伯醫院治理，警員則在現場調查事件，包括了解當時行車燈號是什麼。有目擊者稱當時與他人過路時七人車高速駛至並撞到多人，一名女子和女童更一度被捲入車底，附近警員見狀即上前截停該七人車。

東涌醫管局支援服務中心地盤男工遭鐵枝擊中 昏迷送院搶救後不治

今日（10日）下午1時44分，警方接報指一名男子在東涌裕東路22號一個地盤內暈倒，昏迷不醒。救護員到場將事主送到北大嶼山醫院搶救，其間事主無呼吸脈搏，經搶救後惜告不治。警方初步調查，列工業意外跟進。事主搶救期間，多名工友在急症室外等候，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦趕到現場提供協助。事主家屬其後趕到醫院認屍，妻子一度情緒激動，兒子則向警員及事主工友了解事件。

港珠澳橋接短途單 的士司機講呢句 乘客即開門落車無付款惹議

的士司機與乘客又見爭議？日前有的士司機在社交平台發帖，指在港珠澳大橋口岸的士站排了1.5小時隊卻接了支短途單，乘客上車表示要去「海天碼頭，好近」。不過在的士開出約40秒後，司機因不熟路故希望乘客「帶一帶路」，結果乘客竟然徑直打開車門，沒有支付車資就離去。