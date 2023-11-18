內地年輕族群「無辣不歡」　川菜成「全國第一大菜系」

「第六屆世界川菜大會」11月16日在四川廣安正式開幕。大會發佈了《川菜產業高品質發展報告（2023年）》。報告顯示，截至2023年上半年，內地川菜門店數量已超過32萬家，遠超粵菜、江浙菜等菜系門店數量，是名副其實的全國第一大菜系。

其中麻辣、 香辣、青花椒等風味是消費者最喜愛的川菜味型，為川菜創新菜品研發提供了風味指引。值得一提的是，2021年，米芝蓮榜單正式登陸成都，成為繼上海、北京、廣州之後的米芝蓮第四城。



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《成都日報》報道，據大會數據顯示，上海、北京、深圳等地川菜門市逐年增加，過去十年，川菜在全球的餐廳數量增長了300%，就連北美、歐洲和東南亞地區，川菜餐廳也如雨後春筍般湧現， 麻婆豆腐、夫妻肺片、宮保雞丁等經典川菜，在海內外均有廣泛知名度，再加上「火鍋」越來越受歡迎，也為川菜的發展貢獻不少。

此外，這份報告稱，「辣」已成為內地「80後」消費者最喜歡的口味，尤其歸功成為消費主力的「90後」「95後」民眾，年輕消費族群在飲食上開銷比例已提高到接近70%，同時，「無辣不歡」的口味偏好，也讓具有麻辣、香辣、青花椒等風味的川菜，成為消費者最愛。

報告說法引來部分內地網民的正反意見。在相關新聞下方留言中，刷起一排川菜照片如水煮魚、麻辣燙等，強調「長時間吃不到川菜、出差三天以上就受不了」；有人更說川菜不僅在內地普及，在世界遍地開花，去澳洲旅遊基本上每個城市都有川菜。

另一方面，也有網民認為，不可否認川菜的美味與影響力，但在四川川菜大會上發佈的川菜報告，自行選了門店數量第一的角度，來自稱是第一大菜系的標準有些自吹自擂；也有說法稱道，川菜門店數量多部份原因來自於方便預制，口味重、成本低，讓開店的人更願意做川菜。