【素食食譜】惹味川菜魚香素肉絲　15分鐘快手小炒送飯一流

「魚香」是川菜的特色菜，例如魚香肉絲、魚香茄子及魚香豆腐等，雖是川菜主要的傳統風味，現今多指一種用於中菜的調味料「魚香醬」。自製萬用的魚香醬並不複雜，配素肉絲或真肉絲佐飯享用，堪比白飯殺手。

魚香料理中沒有魚，只是味似魚香般鮮味而得名，亦有指魚香料理必用紅辣椒調味，色澤紅亮，辣中帶微酸而不燥，適合搭配魚類菜餚，故得名「魚香」。坊間有各式各樣的魚香汁食譜，材料及比例各有秘技，整體上幾項主要材料有水、醋、糖、豉油及粟粉，另會配豆瓣醬，當中醋的比例略多，以便留餘地給醋在加熱烹調時揮發。

魚香菜餚中，魚香茄子及魚香肉絲均是代表名菜，若不加入肉類的話，素食者也可享用。但肉絲如何能做到沒有肉在當中？現今市面上有素肉絲產品，質感如真肉絲，煎、煮及炒皆可。至於配菜，基本上可按個人喜好而選擇，在內地卻有南北之分，南方地區一般會配青筍、木耳，以紅辣椒作主要調料；北方地區會配紅蘿蔔絲、尖椒絲、木耳絲，調料以豆瓣醬為主。但在口味上其實差不多，唯獨有「魚香汁」是不能少的調味。

魚香素肉絲食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、陳嘉杰

剪接：趙錦添

健康小貼士︰

素肉絲成分有水、大豆濃縮蛋白、葵花籽油、鹽、糖及小麥澱粉等，不含膽固醇，屬低飽和脂肪，可提供膳食纖維和礦物質。

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