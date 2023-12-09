兩岸「潮人」玩轉潮州　「粵來粵有趣」短片大賽9日總決選

12月6日晚，伴隨著響亮的大鑼鼓聲，由GDToday和台商優市網主辦的「粵來粵有趣——2023兩岸青年創意短片大賽」總決賽在廣東潮州市載陽茶館正式拉開帷幕。



「2023粵來粵有趣兩岸青年創意短片大賽」的主題是「潮州潮州」，取自廣東潮州市和台灣屏東潮州鎮。兩個「潮州」既是文化同源，又各具特色，因此，以「潮」作為元素供選手們創作，希望透過兩岸青年的視角，記錄與創作出獨特、個性化的短片，促進彼此瞭解。

大賽自今年9月率先在台灣啟動以來，超過500支兩岸青年隊伍投稿參賽，最終12支隊伍脫穎而出。他們將在12月7日至9日於廣東潮州市展開「48小時挑戰賽」總決賽，圍繞匠心、薪火、闖蕩、甜蜜、青春、憧憬六大指定主題進行創作。為豐富創作素材，主辦方將提供潮州大鑼鼓、潮菜、潮劇、潮繡、潮州工夫茶、潮州手拉壺、潮州陶瓷、潮州木雕、潮州剪紙等多種潮汕文化特色展示，選手可以在潮州市內開啟「尋寶之旅」，捕捉嶺南文化之美。

自2018年開辦以來，「粵來粵有趣——兩岸青年創意短片大賽」已連續舉辦四屆，收穫了兩岸青年的高度關注，吸引了超過80個高校近100個影視專業社團和個人參加。在比賽過程中，許多創作者得到了新的啟發，交到了新的朋友，也在一次次城市探索中對當地文化有了新的瞭解。本屆總決賽新聞發佈會也特地邀請了曾經參與比賽的台灣、廣東青年導演分享他們的「創作經驗」。「這對我來說，獲益良多，我也希望自己的作品能夠突圍而出。」參賽選手之一、暨南大學大二學生吳楚悅上台表達了自己對拍攝影片的方向和信心。

據介紹，本屆大賽除了設置六大主題外，還需要選手根據指定內容進行創作。發佈會上，12支參賽隊伍分別上台抽取各隊的拍攝主題和內容，有的眉頭緊鎖，有的喜笑顏開，有的已經躍躍欲試。

台灣參賽隊伍「四季逗」對抽取到的內容「潮州木雕」頗為驚喜，「潮州的感覺像老家，有很多老房子，感覺這個題目有很大的發揮空間，已經和隊友們有了初步想法。」隊員戴暘麟對GDToday記者說。

台灣青年柯婷方代表隊伍「家貓流浪記」抽取到主題「甜蜜」以及指定內容「華僑文化」，她坦言要融合主題和內容頗具挑戰，但同時意味著有很大的創作空間。「我們第一次來到潮州，對這裡很好奇，很有信心圓滿完成這次的比賽作品。」

抽籤環節結束後，廣東外語外貿大學學生邱芷慧就和隊員們展開了熱烈討論。她說，很高興有機會與來自台灣的影片創作愛好者切磋技藝，期待兩日後的作品呈現。

誰將贏得本屆賽事的桂冠？誰又將獲得最佳剪輯、最佳劇情、最佳創意等單項大獎？9日晚，參賽選手們將相聚廣州，期待最後的懸念在頒獎晚會上正式揭曉。據悉，最終結果將由現場觀眾與專業評審團共同投票決定。

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