深圳美食「毒藥」？生醃海鮮7大名店推薦 點止泰式生蝦韓國醬油蟹

生醃，海鮮界最野的吃法，一半人不敢碰，一半人愛到瘋。不管是生猛的「潮汕生醃」，佔領東南亞夜市的「泰式生醃」，還是韓劇常見的「生醃醬油蟹」等，都容易讓人愛上。



本期給生醃愛好者們整理了份清單，慢慢打卡。畢竟生醃再美味，也可能是噴射戰士，少吃！

深圳生醃合集：三大派系，七家店👇👇👇

+ 6

潮汕生醃

醬油打底，以葱薑蒜辣椒等醃製，口味偏清甜，咸鮮。

1. 牛巷番薯粥

牛巷番薯粥，喜歡吃生醃的深圳人都聽過它的名號，甚至頻頻出現在深圳各大美食攻略中。他家的潮汕生醃種類超級豐富，口味也比較正，配番薯粥一絕，價格也比較親民。

地址：深圳市福田區福田路牛巷坊54-1

營業時間：周一至周日 11:00—次日 06:00



2. 肥姨番薯粥

這是一家在布吉長龍夜市紮根26年之久的潮汕大排檔，生醃的種類不多，最推薦生醃膏蟹，按隻算錢，每隻都有蟹黃，老闆會幫你把殼和腿都處理好，上桌直接就能吃，夠味夠鮮，沒有什麼腥味。

地址：深圳市龍崗區布吉街道長龍社區河西四巷1號一號樓

營業時間：周一至周日 17:30—次日 04:00



泰式生醃👇👇👇

+ 8

以辣椒醬、檸檬汁為主要醃料，口感以酸辣甜為主。

3. 新馬喜越．泰式生醃

喜歡吃泰式生醃的可以衝這家，它家的生醃種類比較多，有生醃雪蛤、生醃墨魚、生醃鯛魚等，還可以點全家福，一次性打卡多種海鮮，口味辣大於酸哦~

價位：芥末薄荷生醃海鮮全家福 188元／份；其餘單點 68元—88元（人民幣，下同）

地址：深圳市福田區振華路183號深圳輝盛閣國際公寓L113號鋪

營業時間：周一至周日 11:30—14:00，17:30—22:00



4. Holly Sunny泰食堂．泰式茶餐廳

這家店只有泰潮生醃蟹和酸辣生醃蝦兩款，生醃蟹可以點單隻，38元一隻也有膏黃，酸辣口，很新鮮，一嗦直接滑到胃裏。酸辣蝦在泰國餐廳就比較常見啦，一份有6隻大蝦，蝦肉很彈牙。

價位：泰潮生醃蟹 38元／隻；泰式酸辣生醃蝦 58元／份

地址：深圳市南山區登良路3011-14號

營業時間：周一至周日 11:00—14:00，17:00—21:00



5. 醃貨．生醃實驗室

這家主打潮汕生醃與泰式醬料結合的泰潮生醃，海鮮經過-40攝氏度低溫處理保存，適合外賣和自取。生醃三文魚是店裏的爆品，口感細膩軟嫩。但是個人感覺它家整體偏貴，性價比一般。

價位：32元—300元不等（有標準、小份兩種可選）

地址：深圳市南山區南頭街道1956數字文化創意園10棟106號

營業時間：周一至周日 17:00—24:00



韓式生醃👇👇👇

+ 4

一般多用深海梭子蟹作生醃醬蟹，有醬油醃與辣醬醃兩種。

6. 韓香亭醬蟹．炭火烤肉

店裏的北朝鮮醬油蟹，不會過鹹，偏清甜口，用海苔米飯拌着蟹殼上的蟹黃一起吃，冰冰涼涼的，如啫喱般順滑。

但我最想推薦給你們的是辣醬蟹！！有了辣醬的浸潤，嗦起來意猶未盡啊~

價位：北朝鮮醬油蟹套餐 188元／份；韓屋村辣醬蟹 98元／份

地址：深圳市南山區南頭街道學府路220號東方銀座

營業時間：周一至周日 11:00—22:00



7. 味樂韓國料理

味樂家的醬油蟹偏鹹偏重口，因為醃製它的大蒜和辣椒用量較多，大老遠就能聞到很上頭的香味。一份醬蟹套餐有三大隻膏黃爆炸多的活蟹，拌着送的海苔米飯剛好。

價位：韓式醬油螃蟹套餐 188元／份；單點醬油螃蟹 65元／隻

地址：深圳市南山區桃園東路巷頭新村2號廠房一樓

營業時間：周一至周日 10:00—22:00



吃生醃，記住這三不！

「不可多吃」

「不可空肚吃」

「不可輕易嘗試」



請謹慎食用。

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