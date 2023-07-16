潮州自由行｜美食要試牛肉火鍋油柑汁　景點必遊古城牌坊街夜景

潮州兩天遊美食景點行程攻略｜如果你只有兩天假期，又很想出去旅遊，那我一定會給你推薦潮州。這座城市擁有數不勝數的美食、美景，這篇潮州兩日遊攻略，注意收好了。



潮州兩日遊美食景點行程DAY 1👇👇👇

+ 8

中午：入住——潘記牛肉火鍋

下午：開元寺——牌坊街——花姨老果汁冰——踢桃咖啡——蠔仔烙——潮·塗記腐乳雞翅——老炳·七叢松甘草水果——潮汕粿條

晚上：濱江長廊看廣濟橋夜景（因為疫情原因，廣濟橋燈光秀不定時開始）——廣濟門夜景——牌坊街夜景——潮三姨網紅雪糕——蠔門世家——圓蛋酒料



潘記牛肉火鍋

到了潮州，牛肉火鍋當然是必不可少的。如果想吃牛肉火鍋還是比較推薦去官塘鎮吃。小編吃的是官塘鎮的潘記牛肉火鍋，這家店的丸子類基本上都是22元（人民幣，下同），肉類基本上都是25元一盤。每桌還會附帶一份蔬菜拼盤和麪或粿條。

花姨老果汁冰

夏天！就是要喝冰的東西呀！這家開在老電影院旁的果汁冰店，是很多遊客推薦的飲品店。這裏的果汁冰很有特色，小編重複買了好幾次~

踢桃咖啡

這家店吸引人打卡的地方在於飲品飲管上的「潮州啊！我早就想來了」這句話、有設計感的印着潮州兩個字的杯子、和偏淡口味的出品。這家店的飲品大多數都是偏淡的，適合不太喜歡喝甜的人打卡。

潮州夜景

來潮州，怎麼能不看夜景。白天的牌坊街看起來平平無奇，但是一到晚上所有的店鋪和燈光都開了，就顯得熱鬧又漂亮。站在城樓前拍廣濟樓，拍出來的景色妥妥的是「小洪崖洞」啊！！

潮州兩日遊美食景點行程DAY 2👇👇👇

+ 10

上午：腸粉——泰佛殿——樂宋堂鴨屎香檸檬茶——廣濟橋

中午：牌坊街——潮膳樓

下午：牌坊街——吧噗叭噗·正宗昌黎車輪餅——鹹水粿——油柑汁



腸粉

潮州的腸粉和珠三角一塊的還是有挺大區別的。小編從小吃的腸粉都是放醬油的，潮汕的特色是花生醬。一開始以為會比較膩，但是入口發現味道還不錯。

樂宋堂

這家店最出名的是潮州可樂，但是小編點的是鴨屎香檸檬茶。潮汕地區的茶是很出名的，大街小巷都能看到賣茶葉的店鋪。潮州的鴨屎香檸檬茶有很濃的鴨屎香茶的味道，比起在其他城市喝的鴨屎香檸檬茶潮州的會茶味更重，更有一種茶的澀感。

鹹水粿

這是潮州很有名的小吃，米粿上還有鹹菜脯。味道有些奇特，一口下去粿皮Q彈爽口，又帶着菜脯的爽脆～

潮膳樓

這家飯店打破了我對景區內沒有好吃的飯店的看法，如果想吃潮汕菜的遊客可以去嘗一下～

油柑汁

入口的時候有一絲絲澀和苦，但是喝多幾口又會有甜味留在口中，這是一種很神奇的味覺體驗。油柑汁是潮汕很出名的飲品，到處都有的賣，可以體驗一下。

泰佛殿

這裏其實是一座寺廟，建築是泰國的風格。有很多人會租衣服來這裏拍照，純正的泰國風，完全可以假裝在泰國！

廣濟橋

潮州最有特色的橋就是廣濟橋了，每天晚上把橋拆了，白天又裝回去。看一座橋，就能看出這座城市的歷史。

廣濟橋橋兩端都有出入口，如果從牌坊街這一邊入口走到另一邊，可以出口出去，那邊有韓文公祠。

寫在最後

🚄交通：高鐵潮汕站下，潮汕站去牌坊街可以坐K1快線 💰8

🏨住宿：景點和美食基本上都聚集在牌坊街，所以建議住在牌坊街

😋美食：牛肉火鍋、腐乳雞翅、油柑汁、腸粉、生醃、粿條、生蠔等等都是去到潮州一定要吃的美食



兩天時間足夠你玩遍潮州，很適合短距離出行。潮州的美食很多，一定不會讓你空着肚子回去的。

還在等什麼，出發吧！

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