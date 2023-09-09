深圳羅湖美食｜東門潮汕小食街掃街攻略　必試「臭臉阿婆」糯米糍

深圳這條街逛了10分鐘，擦了100次口水。

人間至味，煙火不散。



東門無名街道，東門「潮汕飯堂」

深圳東門寶華樓下，新白馬後巷。它很不起眼，甚至沒有名字，但它很好吃，用「深藏不露」來形容再合適不過了。幾十米小巷，兩邊佈滿了潮汕小攤檔口，熙熙攘攘，人群如鯽。附近打工人都是流連於此的常客，誤入其中的行人也會被它的好吃程度俘獲。👇👇👇

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無名小攤，熟悉的潮汕味道

這裏的攤位大多沒店名、沒座位，但絡繹不絕的食客足以證明各自魅力。糖水、糯米糍、炒卷粿、炸物……十幾家攤販小店彙集了潮汕人熟悉的味道，走進這條街，很容易陷入「吃着手裏看着鍋裏」的氛圍中。食物冒出的香味飄散，煙火氣撲面而來。

沒座位，不起眼，但生意都很旺

潮汕糖水&刨冰

「潮汕甜品」幾個字總是有讓人駐足的魔力，那幾桶濃稠溫熱的糖水，是惹人兩眼放光的原因。阿叔在這賣了十幾年了，糖水都是經典款：綠豆爽、香芋銀耳、薏米鵪鶉蛋、五果湯……6~8元／碗（人民幣，下同），可以混搭。

小份8元的刨冰，是消暑好手。小料很多，口味可選，比喝肥宅水還要讓人快樂，即使長大了，站在攤前選小料，依舊和小時候一樣糾結。

「臭臉」阿婆糯米糍

帶火整條街的「臭臉」阿婆，江湖地位無需多說，圍在攤前的兩三層食客就是最好證明。糯米糍，阿婆的拿手招牌，每天清晨現做，依舊3種口味，依舊11元／3個。拳頭大的糯米糍軟糯得不像話，每顆都包着蛋黃。很搶手，吃它看運氣，「有時剛補貨就賣空了」。還有很多人衝着現熬的熱糖水而來，黏稠料多，便宜好喝。

不管吃多少年，阿婆的味道始終沒變，但這幾年賣得東西更多了，攤位也變長了。隔壁鋪子賣起了粉粿、薑薯湯、小米……種類蠻豐富的，都是潮汕人無法拒絕的那些。👇👇👇

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汕尾糯米飯&小吃

一大籠汕尾糯米飯放攤前，路過的人沒有不誇香的。糯米飯的配料每天現炒，再撒在燜煮好的飯上，有蘿蔔、香菇、蝦米、香芋、臘肉、魷魚這些靚貨，10元／碗，值得很，一天賣五六鍋都是正常操作。

店裏還有賣很多不常見的海豐小吃，大多都是自己手工做的。一根完整蟹柳的潮汕卷章、6元一大碗的炒卷粿條、外脆裏軟的芋頭卷、各種粿……規規整整擺在檔口前，很能勾起人的食慾。

圍爐麻辣燙

圍爐麻辣燙，也是很多行人和附近打工人的心儀對象，從11點營業到晚上9點左右。種類不多，但我對他家湯底表示認可。豬紅是一定要點的，6元／碗，也可以加在麻辣燙中。老闆會撒上一些胡椒粉，熱乎，清淡，很家常的味道。

按斤賣的甘草水果

甘草水果，潮汕人的DNA又動了。據我觀察，這家的種類最為豐富，老闆還在一旁現削水果。按斤賣，15元／斤，也有小袋裝的，5元／袋。醃漬的橄欖、李子、青芒、番石榴……恨不得全都裝進盒中。不加酸梅粉的甘草水果都是耍流氓，一定得多撒點才夠味啦。👇👇👇

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自選快餐&番薯粥

略顯陳舊狹小的快餐店，因為門口的大排長龍而讓人不敢忽視。沒有菜單，各種熱炒直接選，雖是潮汕人經營，但口味多樣。價格簡直是深圳物價的敵人，葷菜也才5.6塊，花10來塊錢就能飽肚。店裏有賣潮汕人很愛的番薯粥，配菜剛剛好，可惜來晚已售空。

阿婆炸物

一個泡沫箱一個塑料盆，就是阿姨擺攤的全部家當。蝦餅、豬腳圈、番薯片、炸雞翼……就這幾樣，但來往的路人對它青睞有加，不為別的，這堆金燦燦的潮汕炸物們，自帶發光的buff。沒有剛出鍋的酥脆熱氣，但在路上偶遇它，還是忍不住打包幾個解解饞。

潮汕炒粉簽

這家快餐選擇多、店面寬，在整條街顯得格外闊氣。熱炒、豬腳飯、湯粉都有賣，打工人的午餐首選們很齊全，憑票取餐。驚喜的是有賣炒粉簽，蠻少見的。猛火快攻的炒粉簽鍋氣十足，價格和份量都很美麗。

潮汕零食／滷味／炸串……

炸串、潮汕零食、綠豆餅、滷串、缽仔糕、蘿蔔丸……在這會變得很花心，見一個饞一個。味道談不上很特別，但價格都不貴，幾十塊錢能兩手拎滿。👇👇👇

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東門不只有豐盛町 逛逛這兒吧

東門，相信是很多人的美食啟蒙，每個深圳人都存放了一段關於它的回憶。除了東門町，這條低調好吃的潮汕街，同樣很難餓着肚子、空着手離開。它就在太陽百貨對面，新白馬和中國黃金的中間，有空可以去逛逛。

這條市井長巷的煙火氣，看似平淡，卻也歡喜。它散落在不特別卻繫掛於心的味道中，在努力謀生的人身上，在普通又火熱的生活裏，許許多多的瞬間，我們總能看見萬千精彩。

東門潮汕小吃街

地址：深圳市羅湖區寶華白馬服裝批發城後巷（太陽百貨對面，新白馬和中國黃金的中間）

交通：深圳地鐵1/3號線老街站A出口



Tips：

1. 街邊小攤小販，個人口味不同

2. 建議平常心探店哦～

3. 介意環境的話謹慎前往哦！



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