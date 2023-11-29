長期不瞓覺真的會「睏死」？　中國科學家《Cell》發文揭真正原因

睡眠與健康息息相關，長期被阻斷睡眠會產生系列問題。長期不睡覺真的會因為睡眠不足導致「睏死」嗎？近日，中國科學家經過系列實驗，在國際著名期刊《細胞》（Cell）發表論文《Prolonged sleep deprivation induces a cytokine-storm-like syndrome in mammals》，揭示睡眠不足致死的真正原因：免疫系统的过度激活。



北京生命科學研究所 / 清華大學生物醫學交叉研究院的張二荃團隊，通過對小鼠進行長期睡眠剝奪實驗，首次確定：睡眠不足的大腦會通過腦源性前列腺素D2（PGD2，前列腺素的一種，存在於腦部和肥大細胞中）/前列腺素D2受體1（DP1）信號通路，影響外周免疫系統並引發炎癥。

研究人員通過四天對小鼠進行的睡眠剝奪實驗發現，有80%的小鼠過早死亡。病理檢測發現，長期睡眠剝奪會導致小鼠出現多器官功能障礙綜合征(multiple organ dysfunction syndrome，MODS)，同時或相繼並發2個及以上系統/器官的急性功能障礙或衰竭）。

現代社會不少人都有睡眠問題。（vcg）

研究人員同時測量了小鼠在整個睡眠剝奪過程中27種促炎細胞因子和趨化因子的血清水平以及血液白細胞情況。結果顯示，隨著睡眠剝奪的進展，小鼠血液中的促炎細胞因子和趨化因子迅速積累，進入循環系統的中性粒細胞逐漸增多。研究人員隨後對小鼠的促炎細胞因子信號通路進行抑制，發現這些小鼠在長期睡眠剝奪後仍然存活。

因此，研究人員得出結論：長期睡眠剝奪產生的多器官功能障礙綜合征（MODS）由細胞因子風暴綜合征（CSS，一組代表多種炎癥反應的紊亂性疾病，可導致器官損傷、發病和死亡）引起，不睡覺致死的真正原因是免疫系統的過度激活。

另據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，由於無法確定長時間不睡覺對人體的負面影響為何，因此健力士世界紀錄早在1997年就決定停止納入該項紀錄的挑戰。研究也指出，長時間缺乏睡眠容易導致肥胖、糖尿病及心血管疾病風險增加，呼籲民眾不要隨意嘗試。

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