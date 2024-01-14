《我在大灣區 背後是中國》廣州首映　監製賈樟柯：看中灣區活力

1月12日，由著名導演賈樟柯監製的人物訪談紀錄片《我在大灣區 背後是中國》，在廣州地標「小蠻腰」舉行首映會。作為《背後是中國》系列的第二季，《我在大灣區 背後是中國》站在灣區的潮頭，向世界展現一個生動而真實的中國。



未來兩年，包括第十五屆全運會在內的多項重要賽事將為粵港澳大灣區吸引更多外界目光。在《我在大灣區 背後是中國》首映會上，中國足壇名宿區楚良、跳水奧運冠軍楊景輝、曾是田徑雙料冠軍的灣區女企業家柳妍熙受邀亮相，講述一場賽事和一座城市的記憶，並邀請全世界的朋友來灣區，感受這裏的文化之美、歷史之美、體育之美。

賈樟柯看中灣區活力，多項賽事「現在進行時」

2021年，《背後是中國》第一季問世。通過三十多個來自全國各行業先鋒人物的視角，《背後是中國·遇見1%》讓世界人民洞見中國文化和中國精神。時隔兩年多，以粵港澳大灣區發展為背景的《我在大灣區 背後是中國》問世。這一季，賈樟柯決定將鏡頭聚焦於粵港澳大灣區：「因為這裏是中國社會實踐最生動的地方，這裏的每一寸土地都讓我充滿想象。」

首映會現場。（羊城晚報）

2024年「省港杯」足球賽、2025年粵港澳第十五屆全運會、2025年粵港澳大灣區全國第十二屆殘運會暨第九屆特奧會……眾多充滿激情與熱血的體育賽事正成為粵港澳大灣區的「現在進行時」。在《我在大灣區 背後是中國》首映會上，多位體育人亮相，講述他們在灣區的奮鬥故事。

從六運會、九運會到十五運會，全運會這項全國水平最高、規模最大的綜合性運動會，一路跟廣州乃至粵港澳大灣區結緣。跳水奧運冠軍楊景輝回憶：「天河體育中心為六運會而生，如今此地已經成為廣州的中軸線和會客廳。九運會的時候，我在廣州拿下了我人生中的第一塊金牌，而廣東跳水隊也從這一屆開始騰飛。如今十五運會即將在粵港澳大灣區舉辦，包括我在內的全國觀眾都在熱切期盼。」

廣州市足球協會副主席、中國足壇名宿區楚良跟全運會的緣分同樣不一般。他笑著回憶：「六運會的時候，廣東足球隊拿了冠軍。那天比賽結束後，我在天河體育中心溜達，在跳水館發現了另外一位冠軍，從此開啟了我的一段美好人生。」區楚良口中的另一位冠軍，正是他後來的妻子——當年廣東跳水隊的關雪清。在廣州舉辦的六運會上，她也是一位光榮的金牌獲得者。

今年，「省港杯」足球賽將在1月31日和2月7日先後在廣州和香港舉行兩回合賽事。身為足球人的區楚良同樣感慨良多：「在42屆『省港杯』的歷史裏，我當過球員也當過教練，贏過也輸過。」如今，「省港杯」時隔五年後重啟，區楚良說：「希望『省港杯』繼續為球迷帶來快樂。」

首映會。（羊城晚報）

曾是全國青少年田徑錦標賽女子100米及4×100米雙料冠軍的柳妍熙，如今已轉型成為香港國際高科技產業協會會長。她分享道：「我人生的每個階段都在『追光』。當運動員時，我追求走上領獎台為國爭光；如今我追求的，則是通過高科技為國家添磚加瓦。不管在人生的哪個階段，體育精神永遠支撐著我。」

幾位體育人共同邀請全國乃至全球的觀眾來灣區，「來看一看2025年粵港澳第十五屆全運會的盛況，感受這裏的文化之美、歷史之美、體育之美」。

「此時此刻」的中國，正在「奔跑」的灣區

「中國的發展源於無數人的努力，而每個個體背後最大的支撐就是我們的祖國。」賈樟柯曾如是表達自己創作《背後是中國》系列的初衷，「我們想讓世界看到一個此時此刻的中國」。

《背後是中國》第二季《我在大灣區 背後是中國》共有六集，自1月12日起每周五12時在騰訊視頻陸續播出。在首映禮上，頭兩集《時代燈塔》《基因密碼》率先與觀眾見面。在第一集《時代燈塔》中，建築設計師、清華大學建築設計研究院產業園區聯合研究中心主任廉毅銳到廣州拜訪了中國工程院院士、建築學家、教授何鏡堂，兩代建築師共同探討建築背後的時代表達，分享不同時間裏相同的家國情感。第二集《基因密碼》中，華大集團CEO、基因組學研究員尹燁則拜訪了國家生豬種業工程技術研究中心主任、華南農業大學教授、溫氏食品集團研究院院長吳珍芳，兩位專家細數中國基因工程的成長歷程，感悟科技發展背後的中國式人文關懷。

在即將播出的另四集紀錄片《藝術神話》《故鄉命運》《古董茶語》《食色廣州》中，更多行業頂尖人物將現身灣區，並通過紀錄片的鏡頭跟觀眾見面。青年發繡藝術家、蘇州工藝美術協會委員、青年工筆畫藝術家郭曉琪與當代藝術家、中央美術學院教授鄔建安，將在南海大地藝術節上探訪當代藝術的魅力；國內非虛構寫作踐行者、文學作家、著名媒體人蔡崇達將與文學作家、詩人、中國作家協會散文委員會副主任、新疆作家協會主席劉亮程一道，探討「文學與故鄉」「虛構與現實」的雙重哲思；「食養山房」主人林炳輝和匯德豐品牌創始人、古董茶收藏家李劍峰，將共同探索如何為下一代人做一道「古董茶」；廣東烹飪協會會長、廣州酒家集團總經理、美食家、評論家、收藏家趙利平則將攜手中山大學教授、中國古代戲曲學會會長、廣東省文史館名譽館員黃天驥，探尋粵菜背後的廣府文化和廣州精神。

「生逢盛世當不負盛世，生逢其時當奮鬥其時。」廣州市人民政府副秘書長朱小燚，在發言中鼓勵所有奮鬥者不負好時代。作為2025全運會暨殘特奧會廣州賽區執委會副主任，他再次解讀「辦好一個會，提升一座城，彰顯一座城，幸福一座城」的願景，並期盼未來能有更多的建設者、科技工作者、運動員、文藝工作者、志願者從十五運會脫穎而出，成為《背後是中國》下一季的主角。