大美嶺南｜清遠連南東昇村：東風入律　瑤山鶯歌

【編者按】黛峰如眉、玉河如練、碧波如鏡。在清遠連南瑤山深處，有一村莊猶如世外仙境，被寄予「生活如日東升」之美意。羊城晚報《大美嶺南》走進清遠市連南瑤族自治縣寨崗鎮東昇村，在山野間感受清風徐徐、聆聽鳥語鶯歌；在田埂上流連於金色稻海、輕嗅芳草幽香，在長橋上靜觀河水滔滔、遠眺炊煙寥寥。山水田園之美，美不勝收。



晨曦微露，雲霧繚繞。清晨的東昇村籠罩在日光下，柔和的陽光慢慢灑向每一寸田野，將山野浸染成一幅金色的畫卷。村莊裡，處處顯露生機。

一條碧流在山間蜿蜒穿行，經過東昇村時，水流緩緩，映照出層層屋舍、片片良田。這條碧流就是同冠河，是連江的三大支流之一。詩人韓愈曾泛舟同冠河上，在山水間聽百鳥鳴叫，詠曰：「宿雲尚含姿，朝日忽升曉。」同冠河水流淌不息，澆灌土壤。千百年來人們沿水聚居，滋養出獨特的當地文化。如今，河水仍在這片土地默默流淌，新的禾苗正在生長。

同冠河的兩岸，氣勢恢宏的防洪大堤橫臥河畔，讓流經於此的河水平緩下來。東昇村被同冠河分成兩岸。兩岸連山、高山作屏，古時，春夏雨水之季，河水湍急常有水患。1970年代，當地政府帶領村民在此修築河堤，並治理水災。再到如今，在鄉村振興戰略的號召下，河堤被進一步完善修整，並擴大堤面，開拓路段，方便車輛通行。

每逢初春，當地會「唱春牛」。相傳，原先農民靠人力拉犁耕地，後天派仙牛下凡，從此百姓可用牛耕。人們為了感謝仙牛，每年開春以歌舞的形式唱牛贊牛，同時也祈求農業豐收。當地「唱春牛」的習俗至今已有百年歷史，記錄著這鄉村的生活氣息，歌頌勤勞，期盼著收穫。春日裡，記錄著古老的歲月的歌聲婉轉而空靈，伴著清晨的薄霧、村煙、細雨，飄蕩在山澗、田野、屋舍上，喚醒人們對這片土地共同的記憶。

如今，隨著農業現代化的不斷發展，專業器械取代耕牛，「唱春牛」也由傳統的民間歌舞發展成為更豐富多彩的文旅產品。

近年來，東昇村紮實推進「百縣千鎮萬村高品質發展工程」，巧用山水做文章，擦亮美麗鄉村名片。

在嶺南冬日的暖陽下，東昇村連片的稻田裡，油菜花種子冒出綠油油的嫩芽，這是東昇村全新打造的優質糧食種植基地。為了增加村民收入，當地幫助工作隊決定在水稻收割後的空閒時間種植油菜花。每年三月，東昇村油菜花盛開，整片田野換上了金黃色的新裝，閃爍著璀璨的光芒，成山連片，波瀾壯闊，吸引很多外地遊客前來遊玩，這也是東昇村村民銷售特色農產品的旺季。

以山為根，以水為脈。如今，東昇村不斷活化優質山水資源，紮實推動鄉村振興策略，發展日益興旺。正如村名「東昇」所寓意般，村民的生活日益「如日東升」，未來也將紅紅火火。

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