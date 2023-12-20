大美嶺南｜河源萬綠湖：渺水長天　萬綠千紅

【編者按】冬，可能是嶺南最絢麗的季節。從西伯利亞南下的浩蕩北風，沿途潑灑出「千里冰封、萬里雪飄」的蒼茫，等到它翻山越嶺，跨河渡江，再過南嶺時，原先雄渾的筆墨也不多了，便揮手把霧靄驅散，在清澈的圖紙上，勾勒出「萬綠叢中片片紅」的熱烈景象。河源萬綠湖馬拉松賽事激情未退，羊城晚報《大美嶺南》帶大家近距離感受河源萬綠湖柔情之美。這片370平方公里的湖水上，分佈有360多個綠色島嶼，組成了龐大秀美的青綠山水畫。冬日的萬綠湖更多一份絢麗。



「天上瑤池水，人間萬綠湖」。萬綠湖處處是綠，四季皆綠。冬日裡的萬綠湖則更加鮮活起來。北風蕭瑟，帶走了浮雲，留下碧藍如洗的天空。島嶼上的楓樹也在北風的激盪下，變得金黃、火紅……一團團、一簇簇……遠遠看去色彩繽紛。

天空映照在湖水裡，浸染出更加透亮的湖水，墨綠、深綠、淺綠、淡綠……綠得清湛。「微風拂過水天青。」渺渺水天一碧中包裹着一座座絢爛的島嶼。

登上萬綠湖上的島嶼，逐步進入楓林中，恍如走入夢境中，綠、黃、橘、紅……層層疊疊的楓葉和溫暖的陽光一起織造着一個溫暖而絢麗的世界。一片一片的楓葉像是遠方寄來的信件，記錄着親人、愛人或是朋友的問候，細細感受，心暖了起來，時光也慢了下來。

接着風來了，紅色的楓葉飄灑下來，旋轉、飛舞、迴盪，落在肩頭、落在腳邊，提醒着你珍惜眼前。擦擦臉、伸伸腰、穿林踏葉繼續前行。滿目繽紛中透出了一片藍，再向前去便已到島的另一側。擡望眼，水光瀲灩，湖水潺潺不息；天朗氣清，遠山縹緲無影，綺麗的風景盡在眼前。

夕陽西下，殘留的餘暉灑在萬綠湖上。透過烈火般熱烈的紅葉林，看到穿行的船舶蕩漾起水花，飛舞着閃耀光輝，又迴歸到蕩漾的湖中，融入金色的水中。遠山如黛，環抱着這片湖水，又蜿蜒出萬里寥廓。這碧波、紅葉、遠山、暖陽正一同渲染着最絢麗、最熱烈的南國冬景圖。