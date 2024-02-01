春節北上好去處｜傳統文化「潮」起來！廣東九大非遺活動精彩紛呈

新年伊始，萬象更新。傳統文化「潮」起來，熱度依舊不減。2024春節期間，廣東省各地將掀起非遺文化熱潮，形式多樣的非遺活動，串聯城市景區，為市民遊客呈上一場場不容錯過的文化大餐。快收下這份非遺打卡攻略吧！



●「舞動中國龍」——龍舞大巡遊全國主會場活動

時間：2月23日-2月25日

地點：惠州市惠城區江北體育館

2月23日晚，省內外非遺民俗原創節目和舞龍非遺項目將進行展演，將觀眾帶入一場原汁原味的非遺文化之旅。

2月24日，省外15至20支表演隊伍、來自粵港澳的10支表演隊伍、惠州市本地舞龍方陣、龍的傳人方陣、龍屬相方陣等約30個巡遊隊伍，進行龍舞大巡遊。

●潮州·2024古城過大年

時間：2月2日-2月24日

地點：潮州市湘橋區古城鎮海樓

2月2日，「潮州·2024古城過大年」啟動儀式將在潮州古城鎮海樓廣場舉行。春節期間，更有「古城過大年·潮玩古城」系列活動，包括在許駙馬府的景區遊園會；在海陽縣儒學宮開展潮州非遺表演體驗活動；在李厝祠、許駙馬府開展舌尖上的「潮」味美食文化等。

佛山醒獅表演（羊城晚報）

●廣東省文化館2024年節慶「嘆」非遺春節系列活動

時間：2月2日-2月3日

地點：廣州市越秀公園

活動現場將設置「拾趣迎春墟」「粵韻光影薈」「時光講古壇」「筆墨傳福氣」四個春節主題非遺互動體驗場景，開展「尋覓—非遺裏的年」沈浸式景區漫遊及互動集章打卡活動。

●第十四屆佛山（禪城）嶺南年俗歡樂節

時間：1月-2月

地點：佛山市禪城區

活動內容：

1. 我們的節日·春節——逛花街

時間：2024年2月上旬

地點：文華公園、南莊鎮陶博大道、張槎街道玉帶路、祖廟街道松風路

簡介：逛迎春花市，是春節期間廣東重要的民俗活動。年桔年花、揮春福字、年節裝飾、特色小吃……佛山過年的煙火氣，由迎春花市肇始。

廣東春節期間推出眾多精彩非遺文化活動。（vcg）

2. 我們的節日·元宵——行通濟

時間：2月24日至25日

地點：佛山市通濟橋

簡介：行通濟是佛山在元宵節期間反映傳統信仰、風俗習慣及祈福儀式的傳統民俗活動。正月十五至十六，家家戶戶扶老攜幼，舉著風車、搖著風鈴、提著生菜由北到南走過通濟橋，祈求來年平平安安、順順利利。

3.「龍騰獅躍」賀新春·2024年全國龍獅大聯動活動

時間：2月25日

地點：佛山創意產業園

簡介：活動以舞龍、舞獅、武術和舞蹈等節目熱鬧開鑼，打造一場視覺與文化的饕餮盛宴，營造龍騰獅躍、歡天喜地過大年的喜慶氣氛，展現「騰龍」「南獅」精氣神。

4.「童趣嶺南，共享年味」小花街

時間：2月6日至24日

地點：佛山王府井紫薇港紫薇星空光影藝術館

簡介：帶領小朋友們親身體驗佛山剪紙、石灣陶藝、木版年畫等民間文化藝術，穿上特定服飾參與舞龍舞獅、粵劇功架表演，動手製作廣東糖水、北方餃子、狀元及第粥，參與遊園尋寶、VR技術體驗，過一個年味十足、充滿童趣的新春佳節。

廣東春節期間推出眾多精彩非遺文化活動。（vcg）

●普寧英歌、潮州大鑼鼓巡遊

時間：2月11日至12日

地點：普寧市區

2月11日上午在普寧明華體育館舉行普寧英歌、潮州大鑼鼓巡遊等迎春文娛活動啟動儀式，隨後由金獅隊1支+英歌隊4支+潮州大鑼鼓隊1支組成的巡遊隊伍開展為期兩天的巡遊活動。

●多彩非遺鬧元宵——肇慶廣府文化廟會

時間：2月23日-2月25日

地點：肇慶市包公園

由舞獅比賽、粵語講古台、龍獅嬉元宵、龍母巡遊及非遺舞蹈展演、肇慶非遺集市、元宵漢服攝影大賽等10項活動組成，老少皆宜，包括看、玩、吃、動、猜等多種形式，全方位展示肇慶廣府文化魅力。

佛山水上花市（佛山市宣傳部）

●2024茂名非遺文化旅遊迎春系列活動

時間：1月4日至2月24日

地點：茂名市各縣區

活動內容簡介：在茂名市區開展2024茂名非遺文化旅遊迎春系列活動開幕式，在各縣區設置非遺墟市，舉辦非遺木偶戲展演、鄉村非遺趣味運動會、非遺圖片展、飄色巡遊、「冼夫人信俗」「冼太回娘家·更衣節」等各類非遺傳承實踐活動。

●清遠市「玩坡節」

時間：2月10日至2月12日

地點：連南縣三排鎮油嶺村

在連南縣三排鎮油嶺村舉行省級非遺民俗項目「玩坡節」（又稱情人節），組織排瑤男女青年在大年初一至初三，到風景優美之地玩耍、交際相親等。

●梅州市 山水實景演出《千年火龍》

時間：2月10日至17日

地點：梅州市大寶山

舞台以茶園為背景，上演國家級非遺項目埔寨燒火龍民俗文化節目及非遺項目「打鐵花、煙花秀」等。