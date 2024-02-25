天安門掛過12人畫像　更包括1名外國人？毛澤東畫像多達8個版本？

大家知道北京天安門上懸掛有已故領導人毛澤東的畫像，但是否知道畫像先後有過8個版本？另外，除了毛澤東外，天安門還曾掛過另外11人的畫像，其中更有一個是外國人，這11人都有誰？



借鑑西方 袁世凱創先河

袁世凱復辟帝制，落得千古罵名。圖為袁世凱的「登基大典」。（網上圖片）

天安門是中國的國家象徵，始建於明朝永樂年間，已有600多年。但面裏懸掛重要人物畫像歷史沒那麼久遠，而第一個畫像掛上天安門的，竟然是袁世凱。

袁世凱是清末重臣，辛亥革命後的1912年，他獲領導推翻滿清的孫中山先生讓位，出任臨時大總統。那一年，他借鑑西方國家給領袖立巨幅畫像之形式，在天安門懸掛自己戎裝畫像，開創歷史先河。

孫中山先生領導推翻帝制，極受民眾擁戴，但他的畫像懸掛在天安門上時間不長。（網上圖片）

後來，被選為大總統的袁世凱倒行逆施，至1915年更上演復辟帝制鬧劇，但僅83天後便在各方聲討、各省起義下被迫退位，不足3個月後去世，他的畫像也被撤走。

此後多年中國政局一片混亂，至1928年北伐軍進入北京，天安門再掛上孫中山先生的畫像；那時孫中山先生已病逝，其畫像懸掛的時間並不長。

同場掛出8領導人畫像

蔣介石畫像曾掛在天安門上3年多，直至北平解放前才被摘下。（網上圖片）

1945年，14年抗戰取得勝利，此際國民黨蔣介石畫像又被掛上天安門。不久後國民黨挑起內戰，終民心盡失，連同部隊敗退台灣；在1949年初北平（北京）和平解放前夕，蔣介石畫像被撤下。

此後，天安門畫像開始進入毛澤東時代。1949年2月12日，中共舉行「慶祝北平解放大會」，領導人毛澤東畫像首次出現在天安門上。

中共領導人畫像，位置最高、最正中是毛澤東；下圖為同年「七七」抗戰紀念日，天安門掛上毛澤東和朱德畫像。（網上圖片）

不過當時毛澤東畫像只是其中之一，一同掛出的還有周恩來、朱德、劉少奇、任弼時、聶榮臻、葉劍英和林彪等7位領導人畫像；這是天安門歷來懸掛最多畫像的一次。

約5個月後的「七七」抗戰紀念日，毛澤東畫像再次被縣掛在天安門上，並排掛出的有解放軍總司令朱德畫像。

畫像只有重大節日才懸掛？

開國大典上懸掛的毛澤東畫像高6米，寬4.6米，該尺寸後來成為定制。（網上圖片）

同年10月1日，中華人民共和國成立，是中國近代最重要日子。政協會議決定在開國大典上，要在天安門正式懸掛領導人毛澤東畫像；毛澤東畫像首次單獨地出現在天安門上。

自此畫像就一直懸掛在天安門上了嗎？還不是。原來新中國成立初期，只有在重大節日，天安門才會懸掛毛澤東畫像，平時是沒有的。

現在天安門恆常懸掛毛澤東畫像，但在1966年8月以前，畫像只有重大節日才會掛起。這是一張沒有掛畫像的天安門照片，大家是否覺得「不習慣」？（網上圖片）

所以大家看到天安門沒有掛畫像的老照片，不需要懷疑，因為實屬正常。

1966年8月以後，當局才決定天安門恒常懸掛毛澤東畫像，並會每年國慶前換新，相關安排至今沒有改變。當然，現在天安門的毛澤東畫像與當初的已是不同版本。

兩版本畫像戴有八角帽

天安門毛澤東畫像從1949年2月至今共有8個版本，有的只懸掛了很短時間，第8版則已懸掛50多年。8個版本之中，第2和第3個版本十分相似，但仔細看可發現在第3版中，毛澤東領口「風紀扣」是扣上的，而第2版則是敝開。（當代中國）

1949年至今，畫像共有過8個版本，當中有正面的，也有稍微側身的；有免冠，也有兩個版本戴上八角帽。而如今大家看到的第8版，是從1967年國慶前夕開始使用，已有50多年。

從毛澤東往回算到袁世凱，不是才11人嗎？畫像掛上天安門的第12人，也就是那個外國人是誰呢？答案是蘇聯已故領導人斯大林。

斯大林畫像登上天安門，只有一天時間。（網上圖片）

斯大林1953年逝世，那時中國和蘇聯關係非常密切，加上國際大環境，當局決定在葬禮舉行的3月7日，於天安門廣場同步舉行追悼大會，並在天安門上掛起斯大林畫像。

斯大林畫像雖然只懸掛了一天，但已是破天荒第一次、也是唯一一次有外國人畫像登上天安門，相信同樣情況以後亦不太可能出現。重提一句，在那時候只有在重大節日，天安門才會懸掛毛澤東畫像。

天安門毛澤東畫像每年國慶前換新，已成為定例。（網上圖片）

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：天安門城樓是現代建築？ 1970年重建的！