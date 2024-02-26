梨園盛宴！粵劇藝術博物館好戲連台　粵劇京劇木偶戲等薈萃亮相

百花齊放春滿園，好戲開唱綻芬芳。2月24日晚，「梨香飄溢藝脈綻放——梨園子弟鬧元宵」戲曲晚會在粵劇藝術博物館廣福台精彩呈現，粵劇、京劇、潮劇、西秦戲、漢劇、泉州木偶戲等多個傳統劇種薈萃亮相，金聲玉振、清音佳韻，為市民上演了一場山水大戲。



元宵佳節，華燈初上，粵劇《白龍關》首個登場，拉開了整場晚會序幕。潮劇《穆桂英招親》、京劇《百花贈劍》、粵劇相聲《講粵劇》、西秦戲《連環計·小宴》、廣東漢劇《扈家莊》、粵劇《夢會太湖》、泉州木偶劇《武松打虎》等名段輪番精彩上演。鑼鼓聲喧、婉轉清揚、熱鬧喜慶，展現了戲曲百花園的花團錦簇、欣欣向榮，詮釋了「戲鬧元宵」「戲曲傳承」的豐富內涵。

荔灣是粵劇的發祥地和興盛地，區內分布有八和會館、鑾輿堂等行會組織。成立於清光緒年間的八和會館更因對粵劇中興、發展起到里程碑的作用，被譽為粵劇人的「祖屋」和精神家園。

八和會館自成立以來一直發揮著團結凝聚梨園子弟、聯結海內外南粵鄉情、維繫中華民族情感的重要作用。本次活動中，廣東八和會館邀請彙聚了多個戲種的優秀演員同台，向觀眾展現了精彩紛呈的梨園盛宴。

「戲曲是我們的文化瑰寶，不僅在舞台上展現出絢麗多彩的藝術形式，更融入我們的生活之中，影響著我們的價值觀和審美觀。」荔灣區相關負責人表示，希望通過舉辦戲曲活動增進梨園子弟之間的交流，加強戲曲文化的傳承弘揚，向市民展示中華傳統戲曲的多樣性和獨特魅力。

演出現場（羊城晚報）

為了豐富觀眾的互動體驗，本次元宵晚會還配套舉辦了燈謎遊園活動。此外，晚會還開通了線上直播平台，市民通過「小屏看大戲」，感受園林美景和舞台大戲。

近年來，荔灣區積極推進嶺南文化中心核心區建設，為實現老城市新活力、「四個出新出彩」注入源源不斷的動力。荔灣區相關負責人表示：「弘揚戲曲文化是責任，也是使命。我們將積極推動粵劇的傳播和傳承，讓更多年輕人瞭解、熱愛並參與戲曲的傳承工作。我們還將加強與各界合作，共同努力將戲曲文化推向更廣泛的受眾。」

據悉，本次活動由中共廣州市荔灣區委宣傳部、荔灣區文化廣電旅遊體育局、廣州市振興粵劇基金會指導，粵劇藝術博物館、廣東八和會館聯合舉辦。