中國首部水上移動劇場《船說珠江》公演　講述粵劇伶人的戲劇人生

2月10日18時30分，在大年初一這天，經過約三個月翻新改造的「珠江紅船」號再次從廣州塔財富碼頭啟航。隨著鳴笛聲起，中國首部水上移動劇場秀《船說珠江》也拉開帷幕，正式公演。



2016年，經過兩年的籌備，珠江紅船作為廣州市「文商旅結合」的文化產業項目正式推出，首演劇目《船說》將珠江夜遊和情景劇場秀相結合，講述粵劇伶人的戲劇人生和情感故事，推出後深受廣大遊客喜愛，已連續演出超兩千場，成為廣州唯一常態化演出的文旅演藝項目。2023年年底，珠江紅船主創團隊在《船說》的基礎上，將紅船及劇目全面升級改造，將其更名為《船說珠江》，並定於2月10日正式公演。

《船說珠江》正式公演信息發布後，吸引不少廣州市民及廣大遊客關注，開售後首晚兩場演出門票短時間內便被搶售一空。廣州城港旅遊發展有限公司副總經理金珠介紹道，由於門票供不應求，票房火爆，應遊客呼聲，「在原先每晚兩場的基礎上加演一場，春節期間（初一至初八）每晚演三場」。

《船說珠江》運用了大量的機械裝置。（羊城晚報）

國家一級作家、廣東省作家協會副主席何繼青一直擔任該劇編劇，他解釋道，此次劇目改造過後更貼合新時代廣州國際化的氣息，也設置了不少互動環節，更符合年輕人的口味：「我們希望整出戲至少讓觀眾震撼五次。」

翻新後的紅船在保留嶺南元素的基礎上，採用金頂朱身的外觀設計，內有工藝精美的雕花廊柱、牡丹影壁等，還運用了大量的機械裝置配合演出進行，比如可移動式馬道、隱藏式粵劇戲樓、機械臂等。「一進來好像穿越回民國一樣，舞台和場景的變化又巧妙，特別是加入的粵劇片段，有我們廣州特色，有廣府味道。」市民劉小姐表示，最後還能由觀眾自己來選故事結局，「互動感很強」。

《船說珠江》講述的是粵劇大佬倌靚劍秋與三位女子的糾葛故事。國家一級編導、原廣州軍區政治部戰士文工團團長邢時苗擔任該劇總導演，他提到：「這部戲寫的也是廣東粵劇戲曲家們的奮鬥人生，裏面有句台詞叫戲比天大，這是老祖宗傳給我們的寶貴財富。我也借此鼓勵自己、鼓勵有志者，一定把工作做好，一定完成使命，只有這樣我們的藝術才能前進。」他期待能借這部戲更好地將嶺南文化傳播至大江南北。

廣州市政協委員梁振運擔任該劇總制作人，在此前政協第十四屆廣州市委員會第三次會議上，他與吳非凡、顏暉及一位百姓提案者聯名遞交了相關提案，推動珠江紅船項目向外破圈。「目前廣州正在加快培育建設成為國際演藝中心，我們希望《船說珠江》能夠成為一個常態化文旅表演項目，成為這項工作的重要抓手。」梁振運說道。

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