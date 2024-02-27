「新中式」風頭正勁　為何老一輩心頭好能席捲年輕一代？

中式夾襖搭配牛仔褲、泡泡袖旗袍、盤扣皮衣疊穿帽衫、針織毛衫配馬面裙……最近刮起了一股「新中式」風，很多年輕人穿著「新中式」出遊、逛街。

線下的潮流也反映在了線上，「新中式刺繡穿搭」「為什麽年輕人都喜歡新中式」等話題接連登上熱搜，某短視頻平台上，帶有「#新中式穿搭#」話題的短視頻播放量超過106億。某電商平台銷售數據顯示，今年1月以來，馬面裙等漢服品類成交額同比增長已超300%，而在春節期間，漢服品類成交額也同比增長了325%。

不禁要問，「新中式」服裝新在哪裏？何以收獲愈來愈多的擁躉？

本文轉載自微信公眾號「浙江宣傳」。



一

先來說說什麽是「新中式」服裝。

實際上，「新中式」服裝尚未形成統一的標準。寬泛點說，將中國傳統元素和現代時尚設計相融合，都可以算「新中式」。「新中式」有以下幾個特點。

傳統元素「活色生香」。「新中式」服裝是一種以傳承為基礎的創新，設計師將小立領、對襟、提花暗紋等古典元素應用於細節之中，並衍生出新的變化趨勢。比如從設計元素上看，「新中式」服裝可以融入盤扣、雲肩等經典中式元素；從款式上看，有的能夠一眼看出繼承了旗袍、馬褂等中式服裝版型；從面料上看，可以圍繞真絲、香雲紗、綢緞等天然有質感的東方面料展開，無不透露著獨特的東方審美氣質。

設計改良大膽創新。設計師們不斷琢磨款式、圖案、顏色、面料等領域的創新，使其更具年輕態、時尚感。比如，「新中式」服裝已「進軍」襯衫、T恤、西裝、大衣、羽絨服等多個品類，色彩上也不再局限於傳統中式服裝的黑色、紅色或金色，而是更加豐富，比如鮮艷的紅粉藍綠或低飽和度色系，圖案也更為多元，可以融入提花、暗紋、拼色等具有現代感的紋飾，材質選擇已不再局限於天然材質如棉、麻、絲、毛等，而是創新採用了粘膠、醋酸等再生纖維。

日常穿著自由鬆弛。「新中式」服裝主打一個穿著自由，適用於多種場合。比如，有的「新中式」服裝，在保留了旗袍、馬褂等傳統剪裁方式的基礎上，引入了西服、連衣裙等現代服飾的剪裁技巧，讓消費者可以根據身形選擇合適版型。又如，上過熱搜的「宋錦外套拜年服」，並沒有想象中的「隆重感」，此類新中式服裝以米色、青色、灰藍色為主色調，巧妙地融入花鳥、山水暗紋，這些精致的圖案僅在陽光下若隱若現，主打一個「上班開會能穿，陪父母走親戚也能穿」。

可以說，「新中式」服裝融合了經典中式風格與現代時尚元素，衍生出多樣風格，變得更好搭配，從而一步步走入消費者的衣櫥。

杭州不少市民遊客穿著傳統漢服出行。（微信公眾號＠央廣網）

二

某購物平台顯示，「新中式」服裝的消費主體中，18至34歲占比近七成。那麽，曾經老一輩的「心頭好」，為何能夠「再流行」並在年輕群體中走俏？這背後究竟湧動著怎樣的時代風潮？

年輕人「挺」傳統。「中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。」不管是旗袍、馬褂，還是馬面裙、曲裾，各個時期的服飾都有其獨特魅力，承載的是中華民族的文化，展現出獨具特色的氣韻。「新中式」服裝巧妙地融入了刺繡、盤扣、印花等傳統服飾元素，「點燃」的是人們對傳統文化的認同感和自豪感，也讓我們看到愈來愈多的年輕人正在以自己的方式弘揚傳統文化。

像是央視龍年春晚《年錦》節目出圈後，很多傳統文化愛好者不僅穿著體驗華服，還會仔細了解不同時期服飾的紋樣、圖案、形制、面料及織造工藝，這是因為這些服飾中，不僅承載著深厚的文化底蘊，更藏著古老悠遠的文明故事。從這個意義上說，年輕人喜歡「新中式」服裝，熱愛的是「服章之美」，也是傳統文化之韻。

2024年央視春晚《年錦》節目現場。（微信公眾號＠中國紡織報）

產業鏈上下遊「同頻共振」。眼下，「新中式」服裝從設計、生產製造，到衍生周邊及線下活動等，形成了一條完整的產業鏈。比如，據相關報道，浙江海寧許村已有超過百家廠商投身於「新中式」產業領域，他們每天能生產出長達三萬米的布料，確保了原料供應的穩定與充足。而在杭州的某個知名服裝批發市場，「新中式」服飾已經占據了主導地位，從兒童拜年服到成人毛衣、羽絨服，各類產品琳瑯滿目，種類日益繁多。

社交平台「種草」推薦。打開某短視頻平台，可以看到一些明星、時尚博主，不管是走機場、日常出街，還是出席活動都在穿「新中式」，帶動著「新中式」服裝持續走俏。截至目前，某社交分享平台上，「新中式穿搭」相關筆記高達284萬餘篇，「新中式」年服被稱為「新春戰袍」、年貨「新三樣」，並打上了「清冷感」「高級感」「老錢風」等風格標籤，還有人挑戰一周穿「新中式」不重樣。許多消費者也因被「種草」而紛紛選購「新中式」服裝。

海內外「遙相呼應」。「新中式」服裝大火，吸引了不少海外頭部品牌在新款服飾中運用這些元素。比如，某知名國際運動品牌2024年新春發布的「百年巨匠藝術巨匠聯名系列」，以齊白石、張大千等名畫元素為靈感，推出了多款「新中式」風格系列產品。此外，據某社交平台數據顯示，有超一萬名社交平台博主在海外穿「新中式」服裝慶祝龍年新春，將「新中式」的「風」吹到了世界各地。

「新中式」服裝。（微信公眾號＠中央廣電總台中國之聲）

三

眼下，「新中式」熱潮不僅在服裝領域風生水起，還席捲了美妝、餐飲、家居、養生等多個領域，帶來了新機遇。那麽，如何讓「新中式」的風勁吹？如何讓「新中式」潮流找到更大舞台？筆者認為，可以從以下幾方面入手。

讓產品質量更加「上乘」。「新中式」服裝也存在良莠不齊的情況，比如一些明星同款，價格相差數倍。也有網友吐槽到手的服裝「細節有bug」，並沒有想象中稱心如意。還有網友高價買到的衣服，貨不對版、剪裁糟糕，這些都會影響消費者的熱情。「新中式」服裝如何長紅，需要讓一批植根傳統、設計在線、品質優良的品牌「冒」出來，引領行業持續健康發展。

讓產業版圖拓得更寬。時裝的風靡需要持續植入新元素、注入新血液。一方面，可以從傳統文化的「寶庫」中源源不斷汲取力量。比如，上海設立了漢服版權服務平台，搭建產學研合作機制，推進傳統服飾研究，誕生更多創意之作、經典之作。

另一方面，可以根據年輕人的需求，選用新材料、引入新工藝、運用新技術，比如除了宋錦外，還可運用雲錦、蜀錦、傣錦等織造技藝，或從故宮、敦煌壁畫中提取色彩元素，或嘗試斜裁工藝，等等，不斷提高服裝的時尚感和實用性，讓其走進更多人的「衣櫃」。

讓傳統文化與日常生活「零距離」。當下悄然刮起的這股「新中式」風，也讓我們看到，傳統文化不能只存在於博物館的櫥窗里，而要融入火熱的現代生活中，與時代產生深度「鏈接」，才能傳下去、火起來。一些傳統文化的保護傳承，之所以在某種程度上讓人有「距離感」，與其說是人們不感興趣，不如說是因為人們接觸不到或是不了解而產生刻板印象。假如開發為文化符號，創作誕生一系列文化作品、文化產品，有助於推動傳統文化的「齒輪」滾滾向前「轉動」。正如國漫電影《長安三萬里》口碑票房雙豐收，舞劇《詠春》香港巡演場場爆火，《只此青綠》《紅樓夢》一票難求，不僅為經濟社會發展注入動力，也讓我們的文化自信更加豐盈飽滿。

泰戈爾曾說，「古老的種子，它生命的胚芽蘊藏於內部，只是需要在新時代的土壤裏播種。」讓傳統文化煥發新生、重放光彩、生生不息，需要以各種全新的方式去演繹、詮釋和融合，需要更多人去參與、熱愛與傳播。