從科幻小說啟發出大膽而獨特畫風　菲律賓國家藝術家遺作拍賣

【藝術三月/東南亞藝術/拍賣】在這個藝術三月，將會迎來各大小藝術展覽和活動讓愛好者們沉浸在藝術的氛圍之下，我們在展覽上見到愈來愈多的東南亞藝術家作品，與別不同地結合異國風情和東方魅力令人著迷，例如今回介紹這位對於菲律賓藝壇舉足輕重的先驅Hernando Ruiz Ocampo，推動著當地藝術圈的發展，將激進現代主義藝術帶到大家眼前。



Hernando Ruiz Ocampo離世前創作的最後一幅作品《Mga Kiti》將會在3月21日於美國Clars拍賣（圖片來源：Clars）

Hernando Ruiz Ocampo生於1911年，在藝術家的身份之外亦是一位小說家、劇作家和編輯，求學時期修讀法律、經濟學和寫作，後來涉足舞台劇創作並成為編劇和導演，在日佔時期他曾受命為日本人擔任報紙的審查員，但同時間他亦是游擊隊的一員，有少尉軍銜主要著手情報任務。戰後他成為了《馬尼拉星期日紀事報》的編輯，及後製作電視作品。於1956年之前的奧林匹克運動會曾經將藝術納入競賽項目，Hernando Ruiz Ocampo於1948年代表菲律賓參賽。

Hernando Ruiz Ocampo（圖片來源：Olympedia）

在藝術生涯方面，Hernando Ruiz Ocampo自學成才，早期以描繪美麗的菲律賓風景為主，後來的畫風慢慢變得抽象，他是藝術團體Taza de Oro和Thirteen Moderns的成員，推動著菲律賓的現代主義藝術發展，其作品曾於華盛頓、紐約、倫敦、東京等地展出。他的畫風反映了第二次世界大戰菲律賓的嚴酷現實情況，從工人的鬥爭、貧困的家庭生活與和當地景觀中汲取靈感，但並非灰暗負面而是以斑斕的色彩為主，甚至創造出一種獨特的抽象表現模式，體現出菲律賓的風光和動植物群，畫作呈現的圖案帶有一種有機的線條和圖形，酷似生物的形式展現出顫動、分裂繁殖或突變的狀態，這種激烈大膽的處理受到科幻小說的啟發，亦將菲律賓的歷史與現代主義美學融合起來。

Hernando Ruiz Ocampo對菲律賓的的影響力深遠，多次獲獎實力備受肯定，可惜於1978年離世，享年67歲，直到1991年才被追封為「菲律賓國家藝術家」。他在離世前創作的最後一幅作品《Mga Kiti》將會在3月21日於美國Clars拍賣會舉行拍賣，如此大尺寸的作品在其生涯裡僅有兩件，所以意義重大。作品的名字帶有鴨子的胚胎或蚊子幼蟲的意思，於布上作畫反覆呈現出抽象有如人體般的圖案，畫中使用的紅色顏料和一組組的圖形令人聯想到血液與細胞，展現出有如呼吸般的律動，別具生命力。作品顏色鮮艷卻帶有一種深沉的感覺，正是他所擅長利用的藝術形式為觀者帶來深度的感官體驗。

Hernando Ruiz Ocampo過往作品：