建築型態和政治時勢息息相關？從南斯拉夫粗獷主義紀念碑說起

1950 年代初至 1970 年代中期，粗獷主義 (Brutalism) 建築於全歐洲蓬勃發展——從中歐及東歐的前社會主義國家、到英國倫敦北部的社會住宅。這些建築因其鮮明的外觀、符合現今社群的視覺趨勢而受人追捧，然而它們的建成則可追溯到第二次世界大戰期間的政治驅動力，即南斯拉夫軸心國反法西斯的「民族解放運動」。

文：moom bookshop｜圖片來源：Donald Niebyl《Spomenik Monument Database》



Monument to the Fallen Soldiers of the Kosmaj Detachment, 1971 Donald Niebyl《Spomenik Monument Database》(圖片來源：https://moom.cat/l/JVlb6G）

Ilinden Memorial or ‘Makedonium’, 1974 Donald Niebyl《Spomenik Monument Database》(圖片來源：https://moom.cat/l/JVlb6G）

美國攝影師兼歷史研究員Donald Niebyl 專注於研究南斯拉夫時代的藝術和建築遺址，於 2018 年推出攝影集《Spomenik Monument Database》。塞爾維亞-克羅埃西亞語中的 "Spomenik" 為紀念碑之意，源自於字根 "spomen-"，意指記憶。

Monument to the uprising of the people of Kordun and Banija, 1981 Donald Niebyl《Spomenik Monument Database》(圖片來源：https://moom.cat/l/JVlb6G）

Monument to the Revolution, 1972 Donald Niebyl《Spomenik Monument Database》(圖片來源：https://moom.cat/l/JVlb6G）

1941 年，軸心國軍隊攻陷南斯拉夫，一支本土的反法西斯、共產主義的遊擊隊解放軍，在南斯拉夫革命家約瑟普·布羅茲·狄托的領導下組建。 狄托的軍隊在盟軍極少援助的情況下，成為戰勝的政治力量，並建立了多民族的南斯拉夫社會主義聯邦共和國，橫跨今日的斯洛維尼亞、波士尼亞和赫塞哥維納、科索沃、克羅埃西亞、馬其頓、塞爾維亞和蒙特內哥羅等地區。Spomenik 紀念碑在各個地區廣泛地被豎立起，述說著沒有種族矛盾的前瞻性社會主義理想，成為一種嶄新社會形象的龐大記憶形式。

The Battle of Sutjeska Memorial Monument Complex, 1971 Donald Niebyl《Spomenik Monument Database》(圖片來源：https://moom.cat/l/JVlb6G）

《Spomenik Monument Database》收錄了逾 80 座令人驚嘆的粗獷主義紀念碑，由 Donald Niebyl 深入探討其中的歷史價值、設計、建造和現狀，並在本書的封套背面以折疊式地圖，記錄下每一個建築物的確切座標位置，揭示它們如何參與一個關鍵而動盪的政治時代。

Donald Niebyl《Spomenik Monument Database》(圖片來源：https://moom.cat/l/JVlb6G）

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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