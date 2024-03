建築型態和政治時勢息息相關？從南斯拉夫粗獷主義紀念碑說起

1950 年代初至 1970 年代中期,粗獷主義 (Brutalism) 建築於全歐洲蓬勃發展——從中歐及東歐的前社會主義國家、到英國倫敦北部的社會住宅。這些建築因其鮮明的外觀、符合現今社群的視覺趨勢而受人追捧,然而它們的建成則可追溯到第二次世界大戰期間的政治驅動力,即南斯拉夫軸心國反法西斯的「民族解放運動」。

文:moom bookshop|圖片來源:Donald Niebyl《Spomenik Monument Database》



Monument to the Fallen Soldiers of the Kosmaj Detachment, 1971 Donald Niebyl《Spomenik Monument Database》(圖片來源:https://moom.cat/l/JVlb6G)

美國攝影師兼歷史研究員Donald Niebyl 專注於研究南斯拉夫時代的藝術和建築遺址,於 2018 年推出攝影集《Spomenik Monument Database》。塞爾維亞-克羅埃西亞語中的 "Spomenik" 為紀念碑之意,源自於字根 "spomen-",意指記憶。

Monument to the uprising of the people of Kordun and Banija, 1981 Donald Niebyl《Spomenik Monument Database》(圖片來源:https://moom.cat/l/JVlb6G)