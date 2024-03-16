不止魔物美食與「廢佬」穿越　異世界動漫也能內涵豐盈？｜湯禎兆

喜歡看日本動畫的朋友，應不難察覺已進入全面異世界的時空宇宙；而且當中的異世界約則乃至文化，也不斷更新衍化中，看得人目不暇給。

文：湯禎兆｜原題：異世界的進化



隨意就拿兩項異世界的設定來談談吧，就如《擁有超常技能的異世界流浪美食家》於２３年推出動畫版後，出入現實世界及異世界之間，利用網路超商來從事雙邊貿易的設定，的確趣味盎然。又如《異世界歸來的舅舅》（２２）中陽介作為「廢佬」的人設，也一樣引人為勝。只不過一齣作品，僅以主線一脈來構成全篇（前者不斷重複的魔物美食宴及後者的「廢佬」錯位法），始終難以吸引人終卷。

《佐佐木與文鳥小嗶》海報

最近看《佐佐木與文鳥小嗶》（２４），以四十歲的社畜佐佐木為主角，當然也是「廢佬」的人設，且又同時讓他因養了文鳥小嗶為寵物，而小嗶其實是異世界的賢者轉生而來，於是他也因緣際會可以出入於現實世界及異世界，而且也同樣從事兩端的貿易來往，甚至更把美食元素化為在異世界經營餐廳！只不過除了以上的類似背景外，佐佐木的世界更加有趣得多了——既有鄰居妹妹萌生的「病嬌」線，又有由「社畜」延伸出來，游走於不同權力系統機構之間的苛活生存哲學，簡言之就是內涵豐盈，也更加賞心悅目。

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