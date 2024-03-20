Damien Hirst被指蓄意誤導作品完成時間　引發炒作市場價值爭議

【Damien Hirst】英國知名當代藝術家Damien Hirst近期再次陷入爭議，其標誌性動物標本裝置作品被指存在造假嫌疑。根據英國媒體調查報導，至少有三件曾在世界各地畫廊和博物館展示之藝術裝置，被標註為上世紀90年代初期和中期作品，但實際上卻是在2017年才製作完成，引發藝術家炒作商業價值討論。



當代藝術家Damien Hirst（Getty）

受質疑三件作品分別是《Cain and Abel》（標示為1994年作品）、《Dove》（標示為1999年作品）以及《Myth Explored, Explained, Exploded》（標示為1993-1999年作品）。它們2017年首次在高古軒香港畫廊亮相時，就被宣傳為Hirst「90年代初期至中期」作品。

根據英國《衛報》報導，這些作品在當年香港展覽時製作時間不到一年，與標示年份存在明顯矛盾。還指Damien Hirst公司曾要求員工「在這些作品上人為造舊」，好營造出90年代作品假象。Hirst回應稱作品屬於概念藝術品，作品創作年份並非指實際製作時間，而是作品構思的時間。

其後Hirst代表律師也承認，這種做法與業內常規存在出入，藝術品年份通常指實際完成製作時間，而非構思時間。事件曝光後，不少業界人士擔心當代藝術界作品信息透明不足、缺乏統一規範，必須依賴藝術家或其代表提供之資訊，或有出錯或被誤導空間。由於創作年份具有重要藝術和市場價值意義，若缺乏足夠透明度，將損害作品真實性和公信力。

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