美食配槍械、咖啡佐坦克　俄羅斯攝影師揭開「軍武展覽」神秘面紗

「機關槍之父 Richard Gatling 曾說:『若我能創造出一種槍械,它有快速射擊之能力,讓單一士兵能發揮百人戰力,如此便能在一定程度上淘汰龐大軍隊的需求,進而顯著降低戰爭的風險。』諷刺的是,他的發明未能減少戰場上的兵員數目,反倒引發了更加慘烈的血戰。」——俄羅斯攝影師 Nikita Teryoshin。

文:moom bookshop|圖片來源:Nikita Teryoshin《Nothing Personal - The Back Office of War》



Nikita Teryoshin《Nothing Personal - The Back Office of War》(圖片來源:https://moom.cat/l/KhheSB)

Nikita Teryoshin《Nothing Personal - The Back Office of War》(圖片來源:https://moom.cat/l/KhheSB)

+ 5

美食饗宴配軍火槍械、蛋糕咖啡佐飛機坦克,融洽和諧的交談聲令這場華麗的社交活動看似平常,卻在攝影師刻意的閃光燈照射下透露著肅殺氛圍。不遠的展台上,名曰「死亡」的模特兒正信步行來,身後揚起的煙硝是其胭脂,而靜置於地的砲彈是其服飾,它們帶來的不是春季新裝,也不是新款車輛,而是所謂的「防禦與和平」。

Nikita Teryoshin《Nothing Personal - The Back Office of War》(圖片來源:https://moom.cat/l/KhheSB)

Nikita Teryoshin《Nothing Personal - The Back Office of War》(圖片來源:https://moom.cat/l/KhheSB)

若是談起「軍火貿易」,一群西裝革履或身著軍服的神秘人士畫面似乎會立刻躍然於想像間,自動為接下來的一切套上灰暗且危險的濾鏡。2016 年,攝影師 Nikita Teryoshin 接到一份來自《VICE》雜誌的攝影工作,令他得以媒體之身分進入東歐最大的軍火展 (Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, MSPO) 一探未知的軍火貿易領域,此後的七年間更踏上了一場軍武探索之旅,在波蘭、白俄羅斯、南韓、法國、德國、南非、中國、秘魯、俄羅斯、越南、美國和印度等地走訪 16 場軍武展覽,最終於《Nothing Personal - The Back Office of War》一書中為世人揭開那些對公眾閉門的「防禦博覽會」之面紗。

《Nothing Personal - The Back Office of War》為讀者窺探了世上所有戰爭的後勤辦公室——這裡並非是炮火漫天下的傾頹基地,相反地,卻是舒適精緻的活動場地。Nikita Teryoshin 無意指責這些「嘉賓」,巧妙的快門與幽默的構圖輕盈地避開了所有人的面孔,只將毫不留情的鏡頭留給等待著定義戰爭、防禦、威脅或嚇阻的機器,明亮飽和的色彩抹去了商品背後的濃郁陰影,輔以一旁輕鬆交談的與會人士,真實到有些超現實的境地。

Nikita Teryoshin《Nothing Personal - The Back Office of War》(圖片來源:https://moom.cat/l/KhheSB)

Nikita Teryoshin《Nothing Personal - The Back Office of War》(圖片來源:https://moom.cat/l/KhheSB)

Nikita Teryoshin 1986 年於聖彼得堡誕生,13 歲時舉家搬遷至德國多特蒙德生活,在 University of Applied Sciences and Arts 攻讀攝影學士學位。曾以〈Nothing Personal - The Back Office of War〉系列創作獲得 2020 年 World Press Photo 當代議題首獎。作品被《SZ-Magazin》、《ZEITMagazin》、《The New Yorker》、《Der Spiegel(明鏡周刊)》和《Stern》等出版物刊登,個人項目亦於《VICE》、《Le Monde(世界報)》、《GUP Magazine》、《It’s Nice That》、《WIRED》、《Internazionale》以及《Süddeutsche Zeitung Magazin》上發表過。

(本文獲moom bookshop授權轉載,書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬,本文不代表藝文格物立場。)

尋書地圖——

延伸閱讀——

建築型態和政治時勢息息相關?從南斯拉夫粗獷主義紀念碑說起

+ 6

一天內攻頂白朗峰繞回羅馬競技場不是夢?攝影師玩味拍攝微縮樂園