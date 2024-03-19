藝術三月｜布列松、何藩大師作雲集　大型黑白攝影展探討光影美學

【藝術三月/展覽/黑白攝影】黑白攝影向來是最有表現力藝術媒介之一，當周遭景物剝離顏色干擾，僅保留光影、形狀、線條和材質等視覺元素，作品便能營造獨特視覺張力和戲劇性。



這次「黑白──攝影敘事」展覽將展示逾二百五十幅法國國家圖書館收藏珍貴照片，以及三十多幅來自 M+館藏作品。作品橫跨 1915 到 2019 年，按時序展示攝影師如何透過黑白攝影捕捉對比、細膩變化和光影。



馬里奧．賈科梅利《我沒有手撫摸我的臉》1961 至 1963 年攝、約 1971 年印法國國家圖書館，巴黎© Mario Giacomelli Archives

「黑白──攝影敘事」是法國國家圖書館攝影藏品首次大規模在亞洲公開展出，將展出超過170位國際知名攝影師的作品當中包括曼．雷、黛安娜．阿爾比絲、威廉．克萊因和亨利．卡蒂埃—布列松等人作品，亦展出森山大道、何藩、劉香成和邱良等著名亞洲攝影師作品。展覽重新梳理大師作品，將關聯照片並列展出，從不同大師作品中看到攝影發展交流與迴響。

黎兆芳《黑與白》1950 年代至 1960 年代 M+，香港（M+）

展覽分為三個主題部分，從不同視角讓觀眾理解超過一個世紀的黑白影像製作。第一部分「對比」捕捉日常生活中具有強烈反差瞬間，攝影師運用攝影器材精心佈置構圖，以黑中見白、白中見黑演繹手法，加強我們對現實感知。在這部分展覽中，大家可以看到香港攝影大師黎兆芳經典作品《黑與白》、塞西爾．比頓 《巴黎世家長裙》以及探討社會邊緣人士的黛安娜·阿爾布斯《Identical Twins, Roselle》等攝影史上經典作品。此部分再細分為兩個章節「白紙」和「黑畫」，進一步探索光與暗。

何藩《迷離世界》（圖片由M+提供）

攝影（ photography ）英文字源由希臘語兩個詞語「 phos 」 和「graphe」組成，意謂「以光書寫或繪畫」。第二部分「光影」集中述說攝影師如何以光影勾勒出影像的細膩質感、氛圍、圖案和結構。在這部分展覽中，大家可以看到細江英公、森山大道經典作品並列對比，大家熟悉的何藩經典作品《陰影》以及《迷離世界》也在此展示，強調黑白攝影之質感、氣氛和深度。此部分再細分為兩個章節「黑夜」和「黑魔法」，聚焦於閃光燈和無相機攝影等技術發明，如何將攝影媒介推向創意新領域，為影像製作指引新方向。

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最後一部分「色景」作品則全部來自法國國家圖書館藏品，策展人在作品中抽取一系列作品展示灰階色譜細膩色調變化，展示方式凸顯黑白相片表面肌理和材質，能看到單色攝影當中的無窮變奏。展覽涵蓋攝影歷史進展變遷，許多大師作品鮮少在香港實物展出，同時展示了不同印製手法所產生微妙變化，相當值得親身一看。

【展覽詳情】

名稱：黑白──攝影敘事

地點：M+地下大堂展廳

日期：即日至2024年7月1日

