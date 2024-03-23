電影版《第一刑事部的烏鴉》之正義疲勞｜還是日本｜湯禎兆專欄

《第一刑事部的烏鴉》電影被原在23年1月於日本上映，最近在ＮＯＷ上看回，本來一直由電視劇開始均看得津津有味，不過去到電影版真的出現觀賞疲態，差一點連追看下去的動力也消失。

文：湯禎兆｜原題：《第一刑事部的烏鴉》的正義疲勞



電影版《第一刑事部的烏鴉》海報

某程度而言，《第一刑事部的烏鴉》的賣點是人物的錯位性格組合，透過竹野內豐飾演的入間道雄，帶出不按常理的法官形象來。為了提升其正義感的設定，於是由電視劇開始，便逐步堆疊高牆的高度——由普通市民到社長、議員、乃至法院高層領導人，電影版更劍指政府的防務大臣。與此同時，由黑木華飾演的坂間千鶴之另一線索，就是偵查牽涉地區重大污染公害的案件，兩條線最後錯綜複雜地牽連上來。

很明顯兩條線的挑戰焦點，分別是權力的高牆（對海難真正因由的諱莫如深）以及民眾的愚昧（日尾美町的共犯結構），又或是因集體利害而埋沒人性的控訴。只不過隨著難度益發提升，「烏鴉組」肩負的使命一次較一次困難，伴隨而來也令到本來組合上的小情小趣失去了日常趣味，調子也變得沉鬱重墜。事實上，大家都明白《第一刑事部的烏鴉》只是借題發揮的法庭娛樂劇，一旦添加了過多職能在上，只會令原先輕鬆入口的愜意也蕩然無存。

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