日劇改編失序的悲劇　談《SEXY田中小姐》蘆原妃名子之死｜湯禎兆

最近日本漫畫界發生一件令人感傷的慘劇，就是繪畫《SEXY田中小姐》的漫畫家蘆原妃名子的遺體，在１月２９日於栃木縣內水壩附近發現，現場留有遺書，初步懷疑是自殺輕生，終年50歲。

文：湯禎兆｜原題：漫畫家之死



日本漫畫家蘆原妃名子的漫畫作品《SEXY田中小姐》描述一位平凡的單身女性OL，其實是一名肚皮舞者（圖／取自X@ashihara_hina）

她的過世絕對是一件悲劇，因為《SEXY田中小姐》正好在２３年年底被改編成日劇，但鑑於日本電視台的製作方，把漫畫原著的設定作大幅改動，令作品陷入面目全非的窘境。蘆原妃名子撰文交代經多番交涉後，終於決定最後兩集由自己執筆，但效果差強人意，令作品劣評如潮。原來的編劇相澤友子（也就是《勿說是推理》的編劇）在社交平台發文劃清界線，表明最後兩集的創作與自己毫無關連。蘆原妃名子撰文交代整件事的來龍去脈後，不久便傳出以上的自殺哀音。

日本漫畫家蘆原妃名子社交平台頁面（圖／取自X@ashihara_hina）

我不是《SEXY田中小姐》的讀者，也沒有看日劇版，由衷而言對改動上的是非毫無頭緒。但事情發展至今，毫無疑問是各方持分者均輸的局面。尤其目前不少網路上狙擊手，不斷針對相澤友子發炮，批評她劃清界線的行動太過涼薄，而友子的友人亦表示她精神已到臨界點，很大機會就此在編劇界引退云云。

相澤友子就改編爭議在Instagram發文（圖／取自aizawa_tomoko@Instagram）

目前我的最大祈願，是相澤小姐可以平安度過難關，千萬不要再有人因此而失去生命。事實上，把責全歸納一位創作人，委實屬幼稚園生的思維。日劇的改編過程，所謂改編一向均屬各方持分者的角力遊戲，負責改編原作的編劇，往往只是執行指令的撰稿人。當然，頂級編劇自然有較大的話語權，但與此同時，一旦成名的編劇又怎會甘受所謂的「原著」羈絆，理所當然撰作自己的原創劇本。此所以上述的悲劇，對我來說就是一次工業運作的失序，不幸轉化為個人創作扭曲的困局，而最不幸的就是催化成涉及人命的悲劇。

蘆原妃名子老師，願妳早日安息，和樂往生。

(圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）