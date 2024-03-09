《能幹猫今天也憂鬱》的魚干女變奏 ｜還是日本｜湯禎兆專欄

《能幹猫今天也憂鬱》是近期另一耀眼的動畫小品，讓觀眾好像也同時代入主角幸來的角色，每晚得以放鬆淺笑度過三十分鐘的歡樂時光。

文：湯禎兆｜題：《能幹猫今天也憂鬱》的魚干女變奏



諭吉和幸來（《能幹猫今天也憂鬱》劇照）

幸來的原型當然是魚干女，大家一看應該會立即想起綾瀨遙——事實上，動畫中的幸來幾乎是當年《螢之光》小螢的相同設定：同屬美女，工作能力極高，自理能力卻一塌糊塗，對家事完全無能為力（幸來學習打蛋伴飯「料理」一集，令人捧腹大笑）。「能幹猫」諭吉的存在，基本上就是高野部長的化身；只不過由人異化成猫，愛情關係也得以昇華（雖然幸來口中常嚷著因諭吉存在而令自己沒有戀愛運，但一旦同事花野聖誕節來繳約，卻又以要陪伴諭吉而婉拒），成為生活上互相依靠的夥伙。

很會做家務的諭吉（《能幹猫今天也憂鬱》劇照）

我認為《能幹猫今天也憂鬱》的焦點其實並非在魚干女上，反而是諭吉的存在，正是今時今日為人父母的由衷心聲變奏。如果魚干女指向長不大的一代，「能幹猫」也是老不去的父母代言人。事實上，幸來的父母於劇情交代上正是失職雙親，當年因沉迷工作而疏於照料幸來，今天諭吉的出現正是一種補償的期許，希望可以藉此修補關係，此所以它的粉絲群更多是隱身父母呢！

（圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）