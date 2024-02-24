京都本位洛中論　如何成為《快一秒的他》的故事工具？｜湯禎兆

事實上，這一種洛中論也的而且確討人厭（《討厭京都》正是環繞這種徒具表象沒有內涵的京都本位論加以批判），《快一秒的他》中刻劃岡田將生與郵局中的前女友關係，同樣透過洛中洛外來加以構成差異，也反映出他這種自以為是的討厭咀臉。

文：湯禎兆｜原題：《快一秒的他》的洛中論下



《快一秒的他》（劇照）

岡田將生與清原果耶的關係，肇始於後者於童年父母雙亡的一場車禍。兩人在京都的醫院相處於好一段日子，但離開後便失去聯繫——當然，那也不盡準確，因為彼此通訊可透過一個同備鑰匙的郵局郵箱，可是那郵局位於天橋立（京都市郊海邊的一個旅遊區），顯然因為溢出洛中之地，而沒有在岡田將生心目中留下深刻的留影（劇中透過清原果耶口中，透露兩地單程來往要費上三小時）。

《快一秒的他》（劇照）

此所以最後岡田將生調職至天橋立，那與原作的設計其實不謀而合，只不過內涵更易了。今次岡田贖罪的是他自以為是的洛中京都人身份，一旦他開拓眼界放下假象，才可以拾回遺忘了的記憶，看到一直等候及尋找自己的清原果耶。批判自以為是的京都價值——我覺得正是今次宮九及導演山下敦弘的用心所在。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）