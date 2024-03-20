藝術三月｜幽默藝術家Coolman自稱「糟糕動畫師」讓無數觀眾共鳴

【藝術三月/藝術創作/動畫】網路上總是充斥著一堆影響心情的東西，負面新聞總比好消息多，還要兼顧旁人網民的指指點點，會不會感到一絲喘息不了的感覺？不過，當看到一些窩心的、幽默的圖像、影片，壞心情盡然散去，正如小時候無論壓力多大，看一齣動畫心情便會豁然開朗。抱著這個想法，著名幽默藝術家Danny Casale創作過動畫、NFT、平面藝術品，務求將歡樂帶到觀眾面前，透過想像力去稍為改變這個世界。這位炙手可熱的藝術家去年曾訪港參與「香港藝術周」，於這個藝術三月，他將會再次到訪，藉此機會我們邀請他為大家介紹其創作理念與想法。



Danny Casale（圖片來源：CASETiFY）

Danny Casale有著更廣為人知的名字及標誌——「Coolman」，在他12歲時首次接觸YouTube，被這個奇妙的平台深深吸引著，直到十年之後的2017年以自嘲形式的身份「Bad Animator」於平台上迅速走紅，最著名的動畫影片《Snakes Have Legs》累積了數百萬次收看，取得巨大成功之後，他再以其獨特畫風創作更多的動畫和作品，創作的初衷正是為了在充滿負面情緒的媒體世界中為人們帶來更美好的時刻。他指出：「自從在YouTube的成功，我繼續圍繞日常生活創作藝術和動畫，這幫助世界各地的人們歡笑、哭泣和處理我們所有的人類情感。」

Danny小時候在紐約長大，作為動畫師是自學成才的，他曾坦言自己根本不懂如何製作動畫，他也不在乎作品是否盡如人意，只是想透過作品讓自己和觀眾去感受一些東西，所以他才自稱為「Bad Animator」，此舉亦是他深明網路世界的殘酷，一招先發制人將自己與專業的藝術家有所區分，怎料卻得到了無數的讚賞。至於他的畫風是一種類似塗鴉的手法，多年來愈趨熟練，恍如信手拈來，他曾分享過這一手技藝是出自學校的，不過並非正式的學習，卻是在乏味的課堂中為了保持清醒而在畫簿上塗塗畫畫，慢慢成為他獨特風格的基礎。他這種隨時隨心、無法控制的創造慾帶領他走得更遠。對於其創造的視覺語言的獨特之處，他解釋道：「起初，你可能會認為這件藝術品只是一個笑話，因為它很簡單，但最終卻讓你感受到了當中的訊息，這份反差令其傳達的訊息更強大，一切的魔力源自於此。」

Coolman去年訪港時創作的作品：

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他最初會描畫一些貓和動物，慢慢變得愈是仔細、繼而抽象，最後變成超現實的生物，就是標誌性貓形角色「Spesh」的由來。「雖然我確實喜歡貓，但Spesh不一定是貓，也可能是外星人，或者只是一個渾身是水的傢伙。」後來他在平台上發布動畫時，由於對製作動畫是初入門新手，所以唯有保持簡約，怎料引起了人們的注意，當人們見慣很完美的事物，卻對他這類畫風很感興趣。接著，他在簡單的動畫中融入了一些關於情感上的元素，在輕鬆愉快的表面，蘊藏了一些來自比較陰暗的訊息，例如焦慮、憂鬱、失落、自卑的主題，複雜的情感讓人們既有共嗚又有衝擊力，打動了不少深陷陰霾的觀眾。問及他最想透過創作傳播甚麼訊息，他指出：「首先你是特別的，但其次你是人，沒有人是完美的。我認為透過角色來表達自己是很自然的事，藝術和角色創造是分解困難議題並使之更容易理解的一種方式，當一個奇怪的生物向你解釋困難的感覺時，比你的中學英語老師更容易處理這些難題。」

Coolman的平面創作（圖片來源：www.coolmancoffeedan.com）

Danny現時在YouTube上的總觀看次數已累積數億，在Instagram亦有著290萬的粉絲，他曾經推出的NFT大受歡迎，於2020年被列入福布斯排行榜「30 Under 30（ Art & Style）」，在香港及邁阿密舉行的巴塞爾藝術展都有展出其作品，他的成功之道，在於捉緊觀眾的心靈，他並非高高在上的藝術家，而是你和我的一員，其作品代表了我們作為個人的特殊性並有著情感連結，如果心情很壞的時候，就應該要看看他的作品，如同回到童年時，觀看動畫卡通給予我們的安全感。

在這個藝術三月，Danny會將他的作品帶到香港，與時尚生活配件品牌CASETiFY合作推出一系列獨家產品，並會於3月21日至25日在K11 MUSEA開設期間限定店。原來是次也是他第二次訪港，他亦驚訝自己在異鄉如此受歡迎。他指出是次與團隊的合作非常愉快，因為對方並沒有將他關在一個盒子裡，而是讓他探索，與世界分享他們共同創造的一切。