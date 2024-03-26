藝術三月｜Art Basel 2024超詳細觀展指南！從畢加索到加賀溫裝置

【Art Basel/ Art Basel香港 】每年最大型藝術展會之一Art Basel將在後日（28日）正式對公眾開放，相信屆時看展人潮不少。今屆Art Basel策展專區「藝聚空間」展出16件大型裝置作品，各大畫廊帶來的名家畫作不少，你能看到畢加索、馬蒂斯、常玉等大師作品，也能看到加賀溫、Salvo等近年炙手可熱藝術家畫作。這次編輯部就在預展第一日先為大家探路，整理這次Art Basel的精彩看點。



Art Basel 2024現場，圖為日本藝術家加賀美健為現場觀眾繪製畫像（攝：梁嘉欣）

大型裝置作品

中國藝術家黎薇作品《很久很久以前》（攝：梁嘉欣）

先是介紹Art Basel策展專區作品，今年「藝聚空間」主題為「I am a part of all that I have met」，一共展出 16 件來自不同地區藝術家所創作的大型裝置作品，分佈於兩層展區各處。其中最點睛的裝置之一是中國藝術家黎薇作品《很久很久以前》，藝術家將常見的遊樂場搬入展會，設想一群世界領導人轉世為七歲小孩，將六個超真實等身兒童擺放在裝置裡各遊玩設施中，場面教人毛骨悚然。

麥影彤二（Mak2）於三樓近門口位置的大型裝置《複製中的複製中的複製中的複製》（攝：梁嘉欣）

本地藝術家麥影彤二（Mak2）於三樓近門口位置的大型裝置《複製中的複製中的複製中的複製》同樣受歡迎。作品將兩個展位上下對倒，下半部分完整複製她在德薩畫廊中展出作品，譬如是《美好家園》（三聯畫作品簡化成一幅），而抬頭則能看到上半部分是底下的鏡像複製，空間佈局完全一樣，但野草叢生，畫作歪斜，藝術家籍此對抄襲文化作出諷刺。

最後想介紹的裝置作品，則是加賀溫這次特別為Art Basel創作之《Ukiyo-e》，也是他至今最大作品之一。加賀溫在多個拍賣中屢創紀錄，成為近年最受關注藝術家之一。這次多聯畫作《Ukiyo-e》以舞台形式呈現，取材自江戶後期小型歌舞伎劇場，設有燈籠和榻榻米地板等。作品同樣描繪了他標誌性角色「Usacchi」，即愛爾蘭傳說中的「pooka」兔子精靈，是為藝術家「另一個自我」。

大型裝置以外，今年不少參展畫廊都展出加賀溫作品，譬如是Polígrafa（1B35）以及mother's tankstation（1B29），涵蓋其手繪以及油畫作品，有興趣讀者不妨多加留意。

名家大師畫作

+ 2

來到Art Basel，自然少不了各藝壇巨擎作品。譬如來自倫敦的Helly Nahmad London畫廊（3E12）就一口帶來了多幅畢加索作品，同樣亦有馬蒂斯、康丁斯基、達利作品同場展出，相當值得一看。而隔壁的美國Acquavella畫廊（3E11）則帶來了西班牙「後現代三大藝術家」之一米羅繪畫及雕塑作品，不妨順道觀賞。

+ 1

Galerie Lelong& Co.（3E02）以及相鄰Annely Juda（3E03）均帶來了數幅David Hockney作品，前者則同時展出Francis Bacon石版畫作品。大未來林舍畫廊（3E14）帶來常玉《斜倚裸女》等作品，亞洲藝術中心（3C33）集中展示去年逝世之雕塑大師朱銘作品，被視為波普藝術先驅的Alex Katz作品則散見於展場各處。

編輯精選作品

Art Basel 2024展品，圖為李珍珠作品（攝：梁嘉欣）

除了大家熟悉的大師外，編輯亦特別想為大家介紹幾位值得特別留意的藝術家。首先是Arario（1D19）展出之韓國藝術家李珍珠作品，在她工筆畫作中，常見到在黑色場景中人物、手部特寫以及物件存在於勉強維持的平衡之中，纖細且脆弱。這位藝術家在香港不算知名，但其作品細節動人，手部特寫飽含情緒，讓人印象深刻。

另外也想介紹Venus Over Manhattan畫廊（3D18）帶來的美國藝術家Ana Benaroya作品。她的作品多以野獸派強烈色調作渲染，描繪出其理想化女性形象，強將並別具生命力，視覺衝擊力十足。

+ 3

而喜歡「Kawaii Pop」的讀者則不能錯過村上隆創辦之Kaikai Kiki畫廊展位（1B12），包含Mr.、龍家昇等多個知名藝術家作品。畫作以外，今年各展位裝置作品同樣值得一看，譬如是高田冬彦作品《Cut Suits》（1C43）以及從福島核災得到靈感之平川典俊《Himmelstrasse》（3D31）。

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