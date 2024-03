藝術三月｜Art Basel 2024超詳細觀展指南！從畢加索到加賀溫裝置

【Art Basel/ Art Basel香港 】每年最大型藝術展會之一Art Basel將在後日(28日)正式對公眾開放,相信屆時看展人潮不少。今屆Art Basel策展專區「藝聚空間」展出16件大型裝置作品,各大畫廊帶來的名家畫作不少,你能看到畢加索、馬蒂斯、常玉等大師作品,也能看到加賀溫、Salvo等近年炙手可熱藝術家畫作。這次編輯部就在預展第一日先為大家探路,整理這次Art Basel的精彩看點。



Art Basel 2024現場,圖為日本藝術家加賀美健為現場觀眾繪製畫像(攝:梁嘉欣)

大型裝置作品

中國藝術家黎薇作品《很久很久以前》(攝:梁嘉欣)

先是介紹Art Basel策展專區作品,今年「藝聚空間」主題為「I am a part of all that I have met」,一共展出 16 件來自不同地區藝術家所創作的大型裝置作品,分佈於兩層展區各處。其中最點睛的裝置之一是中國藝術家黎薇作品《很久很久以前》,藝術家將常見的遊樂場搬入展會,設想一群世界領導人轉世為七歲小孩,將六個超真實等身兒童擺放在裝置裡各遊玩設施中,場面教人毛骨悚然。

麥影彤二(Mak2)於三樓近門口位置的大型裝置《複製中的複製中的複製中的複製》(攝:梁嘉欣)

本地藝術家麥影彤二(Mak2)於三樓近門口位置的大型裝置《複製中的複製中的複製中的複製》同樣受歡迎。作品將兩個展位上下對倒,下半部分完整複製她在德薩畫廊中展出作品,譬如是《美好家園》(三聯畫作品簡化成一幅),而抬頭則能看到上半部分是底下的鏡像複製,空間佈局完全一樣,但野草叢生,畫作歪斜,藝術家籍此對抄襲文化作出諷刺。

最後想介紹的裝置作品,則是加賀溫這次特別為Art Basel創作之《Ukiyo-e》,也是他至今最大作品之一。加賀溫在多個拍賣中屢創紀錄,成為近年最受關注藝術家之一。這次多聯畫作《Ukiyo-e》以舞台形式呈現,取材自江戶後期小型歌舞伎劇場,設有燈籠和榻榻米地板等。作品同樣描繪了他標誌性角色「Usacchi」,即愛爾蘭傳說中的「pooka」兔子精靈,是為藝術家「另一個自我」。

大型裝置以外,今年不少參展畫廊都展出加賀溫作品,譬如是Polígrafa(1B35)以及mother's tankstation(1B29),涵蓋其手繪以及油畫作品,有興趣讀者不妨多加留意。

名家大師畫作

來到Art Basel,自然少不了各藝壇巨擎作品。譬如來自倫敦的Helly Nahmad London畫廊(3E12)就一口帶來了多幅畢加索作品,同樣亦有馬蒂斯、康丁斯基、達利作品同場展出,相當值得一看。而隔壁的美國Acquavella畫廊(3E11)則帶來了西班牙「後現代三大藝術家」之一米羅繪畫及雕塑作品,不妨順道觀賞。

Galerie Lelong& Co.(3E02)以及相鄰Annely Juda(3E03)均帶來了數幅David Hockney作品,前者則同時展出Francis Bacon石版畫作品。大未來林舍畫廊(3E14)帶來常玉《斜倚裸女》等作品,亞洲藝術中心(3C33)集中展示去年逝世之雕塑大師朱銘作品,被視為波普藝術先驅的Alex Katz作品則散見於展場各處。

編輯精選作品

Art Basel 2024展品,圖為李珍珠作品(攝:梁嘉欣)

除了大家熟悉的大師外,編輯亦特別想為大家介紹幾位值得特別留意的藝術家。首先是Arario(1D19)展出之韓國藝術家李珍珠作品,在她工筆畫作中,常見到在黑色場景中人物、手部特寫以及物件存在於勉強維持的平衡之中,纖細且脆弱。這位藝術家在香港不算知名,但其作品細節動人,手部特寫飽含情緒,讓人印象深刻。

另外也想介紹Venus Over Manhattan畫廊(3D18)帶來的美國藝術家Ana Benaroya作品。她的作品多以野獸派強烈色調作渲染,描繪出其理想化女性形象,強將並別具生命力,視覺衝擊力十足。

而喜歡「Kawaii Pop」的讀者則不能錯過村上隆創辦之Kaikai Kiki畫廊展位(1B12),包含Mr.、龍家昇等多個知名藝術家作品。畫作以外,今年各展位裝置作品同樣值得一看,譬如是高田冬彦作品《Cut Suits》(1C43)以及從福島核災得到靈感之平川典俊《Himmelstrasse》(3D31)。

