《但願人長久》年輕演員亮麗表現　團隊薪火相傳的佳作｜何故專欄

《但願人長久》是祝紫嫣自編、自導、自演的首部劇情長片，她以自身經歷為藍本，側寫香港二十年來的變遷，真摯動人，充滿餘韻。



《但願人長久》電影海報

《但願人長久》是第六屆首部劇情電影計劃（大專組）得獎電影，畢業於香港大學文學院的祝紫嫣，改編她於2017年出版的個人短篇小說《夏日的告別》，由關錦鵬監製，《濁水漂流》導演李駿碩聯合監製，何旭輝和陳學倫攝影，張叔平擔任剪接指導及造型總監。吳慷仁「連背影都有戲」，影帝級的精湛演技，為故事畫龍點晴，一眾年輕演員都有亮麗表現，令人耳目一新。台前幕後，以老帶嫩，薪火相傳的佳作。

《但願人長久》電影劇照

《但願人長久》電影劇照

《但願人長久》講述來自湖南的新移民林子圓和妹妹林子缺兩個人在香港成長，她們除了面對貧窮和身份認同，還有一個更大的命題：她們的父親林覺民，長年吸毒，喜怒無常，並且經常出入監獄！兩姊姊跟父親若即若離，長期處於不安，小時候還會討好父親，中學時掌握了話語權開始反抗、掙扎、甚至逃離。長大後理應可以徹底掙脫父親，卻發現自己喜歡的人和事，其實都是帶著父親的影子，都是跟童年的某些回憶有關。除了佛洛伊德的「戀父情結」（Electra Complex），本片來探討了中國人經常掛在口邊的「血濃於水」，不只是一般的親情文藝片。

《但願人長久》電影劇照

《但願人長久》電影劇照

《但願人長久》的故事分為三部分，分別以1997年、2007年和2017年作為背景，這是本片最有趣的地方，而祝紫嫣也處理得很有心思。金馬影帝吳慷仁飾飾的父親林覺民貫穿全片，三個年代的林子圓，分別由許可兒（8歲）、謝咏欣（18歲）和祝紫嫣（28歲）飾演，三個年代的和林子缺，分別由彭頒晴（6歲）、許恩怡（16歲）和袁澧林（26歲）飾演。謝咏欣憑本片獲得第60屆金馬獎「最佳新演員獎」，並且入圍第42屆香港電影金像獎「最佳新演員」，但許恩怡令人留下更深刻印象！吳慷仁憑本片獲提名第42屆香港電影金像獎「最佳男配角」，無論是戲份及表現，很多人都認為他應該是本片的男主角，朱栢康飾演的癮君子阿輝才是男配角吧！然而，按照編劇理論，本片的主角是「林子圓」，故事由她的視點出發，「林覺民」就像她的情人小宇（巫建和 飾），只是其生命中的過客。

《但願人長久》電影劇照

《但願人長久》電影劇照

《但願人長久》是祝紫嫣不斷累積的成果，她以《林同學退學了》和《凪》兩部鮮浪潮短片磨劍，並且集結了一班好伙伴，《林同學退學了》的女主角正是祝紫嫣在旺角發掘的素人謝咏欣，何旭輝亦憑此片勇奪第13屆鮮浪潮國際短片節最佳攝影，《凪》贏得第27屆ifva 獨立短片及影像媒體節公開組金獎，此片的女主角正是由祝紫嫣。祝紫嫣在2024年3月14日香港國際影視展（FILMART）「瑜亮相聚：兩代電影人對港產片的前瞻與探索」座談會時表示，她是首次申請首部劇情電影計劃失敗，不服氣第二次申請才成功。更重要的是，祝紫嫣在本片善用了她努力學習的日語，而且在她曾經留學的日本拍攝。成功非僥倖，機會果然是留給有準備的人。

左一：祝紫嫣、左二：何旭輝（2019年，《何故Cinema》訪問後的大合照）（圖片來源：筆者）

《但願人長久》在月圓月缺中，完結於2017年，這是一個很巧妙的安排。林子缺因為捍衛新界東北而被捕，除了表示她雖然是新移民，卻比很多土生土長的香港人更愛香港，更見證了那個波瀾壯闊的大時代，也許是可一不可再，令人感慨。

「瑜亮相聚：兩代電影人對港產片的前瞻與探索」座談會（圖片來源：筆者）

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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