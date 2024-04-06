宮九怎樣拿捏日本價值衝突？從極度不妥到寬鬆世代又如何｜湯禎兆

把《極度不妥》和《寬鬆世代又如何：INTERNATIONAL》並置而觀，我覺得更加有趣。表面上，前者處理昭和與令和的價值衝突，後者則是日本與他國文化的齟齬，條目雖不同但範疇卻歸一，因此甚有啟發意思。

文：湯禎兆｜原題：宮九式多元價值



《極度不妥》（劇照）

宮九其實從來沒有偏重一端，主旋律一直是相互溝通理解。《極度不妥》當然大肆嘲笑今天按政治正確本子辦事的墨守成規，但與此同時也不忘指出昭和時代的粗而化之令不同問題被隱藏下去，從而犧牲了大量的受害者。當中提及昭和的中學生拒登校情況，全憑未來人向坂清（坂元愛登）的過來人經驗，引入將來的同理心共感策略才令昭和「繭居族」脫殼，可見兩端的對話才可成就美事。

《寬鬆世代又如何：INTERNATIONAL》木南晴夏飾演崔信惠一角（劇照）

《寬鬆世代又如何：INTERNATIONAL》有一幕寫得更出色——崔信惠成了日本人的上司後，大模大樣數落日本人自以為是（不學外語）的不濟，同時處處今昔的強弱易位，但在「寬鬆之民」挑戰零度酒精一場，她正好徹底被坂間家蒙騙了——表面上好像只是一場鬧劇以惹人發笑，實質正好深刻地點出日本人的文化特質，正好具備在面對內外之間表裏不一的骨子本色，所以最好在指責之前，大家還是好好地先彼此理解吧。

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