黑幫電影的另一面　《飛砂風中轉》《江湖救急》的經典歌｜林綸詩

之前因為葉偉信回顧展，又再重新看《朱麗葉與梁山伯》，朋友說令他想起《旺角卡門》。以上兩套都是另類黑幫片，但當然離不開身不由己的主題。一講港產片，世界影迷都以《古惑仔》、《黑社會》等等為港產黑幫片定調，我反而十分喜歡有點offbeat的黑社會電影。其中《江湖告急》(2000)和《飛砂風中轉》(2010) 都是心頭好。

文：林綸詩｜原題：另類黑幫電影裡的經典歌



《飛砂風中轉》很能反映古惑仔今時不同往日的情況。

《飛砂風中轉》本身是歌名，是《我在黑社會的日子》(1989年周潤發的經典電影)，同樣寫小混混的無奈，莊文強直接拿來做電影名，將這個主題發揮成黑幫喜劇，貼地之餘也十分有意思。去到中段，每一個角色都遇上想不到的困局，要為幫會頂罪的無名氏，出場應該只會為高歌以下一曲、不小心殺了人的主角陳小春，為大佬做煙幕而被拘捕的一眾古惑仔 (其中一個是周柏豪)，幾個人的命運互相調亂了，然後每一個人直視鏡頭，一齊唱出《飛砂風中轉》，看得觀眾毛骨悚然。

//作詞：林振強 作曲：羅大佑

人在風暴中 無奈的打轉

如像風砂 倦也須兜轉

無奈的疾衝 無奈的刁轉

曾熱的面孔 漸缺少溫暖

嘿喲 哼嘿喲 飛砂風中轉

嘿喲 哼嘿喲 飛砂風中轉

情在風暴中 難預早打算

人被風浪沖 聚也許苦短

其實風是空 無奈斬不斷

埋沒幾段恩 剩了幾多怨

嘿喲 哼嘿喲 飛砂風中轉

嘿喲 哼嘿喲 飛砂風中轉//



至於《江湖告急》也有很好的音樂處理，電影找來袁思慧唱一曲叫《經過》，那時候國內很多人找此曲，除了因為很好聽，也是用柔情的聲線，配上夫妻被追殺的場面，最終卻是來個反轉，殺手伴侶反而陷入險境。所謂的江湖，就是如此。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。