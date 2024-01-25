樂隊的世代差異——做音樂一定要「有話要說」?｜林綸詩專欄

為了特別嘉賓——廣州的沼澤樂隊去看搶耳音樂會，其中展示了六隊新進獨立樂隊，每隊表演半小時，再由中國後搖樂隊沼澤壓軸。

文：林綸詩｜題：樂隊的世代差異——做音樂一定要「有話要說」?



來自廣州的沼澤樂隊（圖片來源：搶耳音樂Facebook）

沼澤是吾代有名的獨立樂隊，外國更稱他們為中國Pink Floyd，最厲害是揉合中國樂器如古琴到電音裡，加上其藝術品味，演出時配合水墨及詩句，與大連的惘聞樂隊，被稱為北惘聞、南沼澤。甚有武林味道，更是國際公認極高水平的後搖樂隊。

除了音樂，沼澤和惘聞的語言水平甚高，歌曲雖然大多沒有歌詞，但歌名及文字概念都運用得很出色。今次沼澤彈奏《爭鳴》一曲，背後沙畫配上「鳥為生而爭，人為義而鳴」，還有優雅的英文翻譯。這種表演形式有大量留白，亦是在live裡才展現到最多訊息。

說到訊息，上一代的樂隊做音樂確是「有話想說」。對比同場的新樂隊，更見不同世代音樂人的差異—他們從來不羞於沒目的地做音樂，更不用以宏大理念為自己貼金。

沼澤之前，新樂隊們都會介紹自己，我也用心看場刊讀讀他們要說的話：Emmahotel說聚在一起為打機多過為寫音樂，只是有點愧疚才做音樂，也不執著有什麼話要說，不用太「emo」(感情用事) ; 還有before the night ends說參加搶耳音樂計劃一半是為了討好女友，5gjm999則說他們名字來自「總是不知道在做甚麼」(5gjm是「唔知做乜」，下刪三字)……相比以理念立隊的音樂人，新一代似乎更能忠於自己，以「無為」作為理念，其實也挺瀟洒。

我一向喜歡把世代論放到音樂人上，因為互聯網及快速流轉的時代特性，每一代的特徵更明顯有別。Z世代一出生已經是身處數碼時代，資訊爆炸，社交媒體更是逃不過的日常，在這樣的環境長大，雖然什麼也好像懂，但更易感到孤獨，於是向來覺得「認真便輸了」，什麼大義澟然的口號或理論都一早聽過，世界把一切推向他們，資訊全天轟炸，結果是什麼? 一切都是過眼雲煙，什麼訊息什麼真理，都不用認真較勁思辨。在這種背景下，可以令我們更明白近一代的音樂人呢。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。