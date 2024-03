什麼叫唱歌「唱得好」？談大眾對唱功的標準｜歌曲心頭好｜林綸詩

陳蕾的首次演唱會在爭議聲中落幕,其實我真的沒想過原來大家會對她的聲線有這麼多的意見,因為於我來說,她的歌喉完全是above average。幾年前,她和林家謙在一個品牌的歌曲錄影合唱了三首歌: 日與夜、百年孤寂、just carry on。我當時一聽愛上,百loop不厭,但原來很多人覺得林家謙唱得如喃嘸佬,陳蕾就只懂大叫,嘩,與我的感覺落差很大呢。

文:林綸詩|原題:咩叫唱歌唱得好? 談談大眾對唱功的標準



我方才發現,對歌喉,大家都有一種自以為對的標準,可能因為即使沒有經過音樂訓練,也較容易分辨唱功。雖然流行文化已經有一段歷史,但大家的審美標準沒有太大的進化。就如在電影欣賞裡,大家還是很難分得出刻奇(cliché)、抄襲還是致敬。(這陣子大陸爆紅的《周處除三害》可算一例,如AI般左拼右抄的作品,沒有深度,明眼人看根本就是導演自我滿足地湊起一碟,竟會被說成自成風格。) 唱功也是同一標準,香港會否容得下一個Tom Waits? Tom Waits被說為同時醜陋及美麗 (ugly and beautiful at the same time, 語出美劇Modern Family的Jay),形容多精準。但大家寧願喜歡大致上美麗的唱法,雖然它們類似,但起碼不會被視為差。面對AI主導的未來,相信這個情況會越來越嚴重。

之前去看劉以達音樂會,大部份時間都非主流出名的女歌手演繹劉以達的作品,有女聲擁有標準靚聲如百老匯歌唱家,也有一直做幕後和唱的專業人士,亦有在台上初試啼聲的新人,當然亦有報紙最積極報導的何超儀。聽了很多首作品,其實唱得所謂「好聽」的,反而完全無驚喜,我還會遊魂,市場太多這類聲音——技巧好,但不深刻。有些人唱功不好,甚至唱到不似原曲,我反而覺得有點新意。或者聽得出感情豐富,歌手對歌曲有自己的體會,也是加分。何超儀也是後者,想不到她的黑暗的歌喉,與劉以達的電音這麼夾,完全是一個嶄新的體會。

在趨向一模一樣的未來世界之前,希望市場會容得下更多不同的聲音。

